OnePlus 5T: ecco il render del nuovo smartphone in arrivo. Display ''borderless''?

OnePlus 5T potrebbe essere più vero che mai e le indiscrezioni degli ultimi giorni non fanno che aggirarsi tutte su di esso. Parliamo di un terminale chiaramente non annunciato da OnePlus e che per il momento "regna" nel mondo dei sogni dei designer o di chi vorrebbe vedere uno smartphone decisamente più accattivante rispetto al OnePlus 5 presentato qualche mese fa. Ecco che appare in Rete l'immagine della parte anteriore di un ipotetico ma quanto mai realistico OnePlus 5T con un display simile a quanto fatto anche da altri produttori ossia senza cornici.

In questo caso la somiglianza con il Galaxy S8 di Samsung sembra davvero imbarazzante ma è chiaro che rendere unico uno smartphone ai giorni d'oggi non è per nulla facile. Il nuovo ipotetico OnePlus 5T però cambierebbe completamente rispetto all'aspetto delle precedenti versioni abbandonando il pulsante Home anteriore e soprattutto aumentando la superficie del display mantenendo però dimensioni ancora ergonomicamente parlando comode. Presenti sulle cornici i classici pulsanti di accensione e spegnimento, quindi il bilanciere del volume ma anche il pulsante per modificare la vibrazione o mettere il telefono in silenzioso tipica da sempre degli smartphone OnePlus.

Secondo l'indiscrezione poi questo nuovo OnePlus 5T dovrebbe divenire ancora più sottile con un corpo realizzato ancora in alluminio che tanto piace agli utenti dell'azienda. Nessun dettaglio purtroppo sulle specifiche tecniche di questa nuova versione che addirittura per alcuni potrebbe risultare anche quella del futuro OnePlus 6 il quale, se fosse così, potrebbe arrivare sul mercato tra molti mesi cambiando le carte in tavola.

In tal caso è chiaro che il comparto hardware attuale potrebbe risultare già vecchio e OnePlus potrebbe stravolgere la scheda tecnica con l'introduzione del nuovo Snapdragon 845, Qualcomm permettendo. Insomma ancora molto mistero su questo nuovo device dell'azienda cinese anche se è chiaro che in molti vorrebbero da OnePlus un cambiamento importante lato estetico per riuscire a mantenersi in competizione con gli altri produttori, i quali ormai hanno già girato sulla boa del design "borderless".