OnePlus 5 va in crash quando potrebbe salvarti la vita (negli USA)

Grazie al suo entusiasmante rapporto qualità-prezzo OnePlus 5 (qui la nostra recensione completa) è uno degli smartphone più popolari fra gli appassionati e proprio per questo, come avviene con tutti i Big, non appena si scopre un difetto questo scatena un vero e proprio polverone. È stato così per il caso del jelly scrolling, un piccolo problema relativo alla riproduzione delle animazioni sullo schermo, e adesso alla lista possiamo aggiungere il caso del 911 (solo in USA).

Nella fattispecie, utenti su Reddit hanno riportato che le loro unità si riavviano quando si chiama il 911, rendendo praticamente impossibile chiamare i servizi d'emergenza e assistenza. Si tratta di un grave problema di sicurezza, perché si verifica proprio quando lo smartphone potrebbe essere uno strumento essenziale per la propria salvaguardia personale. Uno degli utenti, ad esempio, lo ha scoperto nel tentativo di richiesta di soccorso per un edificio in fiamme.

Il problema era apparso anche su altri smartphone OnePlus in passato, tuttavia solo con ROM custom. In questo caso si verifica con i nuovi OnePlus 5 che utilizzano il sistema operativo Oxygen OS installato nativamente, fattore che rende assolutamente più preoccupante il fenomeno. La compagnia ha già prontamente risposto alle "richieste di soccorso" rilasciando una nota in cui invita tutti gli utenti che notano il problema a contattare la società.

"Sappiamo che molti utenti su Reddit stanno aspettando un feedback da parte di OnePlus. Questo è l'ultimo aggiornamento che possiamo condividere con voi: abbiamo contattato il cliente e stiamo cercando di risolvere la problematica. Chiediamo a chiunque si trovi nella stessa situazione di contattarci sul sito support@oneplus.net. Fateci sapere se avete ulteriori domande".

Il problema è certamente grave, ma comunque del tutto risolvibile con un aggiornamento software. Altri dispositivi in passato hanno avuto difficoltà, al lancio, nei tentativi di contattare i servizi d'emergenza, e in quei casi la situazione è stata risolta in tempi particolarmente brevi rilasciando un update. Non abbiamo motivo di dubitare di OnePlus, con la società che si sta mostrando solerte e interessata a sistemare anche questo bug.