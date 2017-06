OnePlus 5, trapelate le foto ufficiali: sembra proprio un iPhone 7 Plus

OnePlus 5 sarà annunciato il prossimo 20 giugno all'interno di un evento dedicato. A poche ore della divulgazione degli inviti sono apparse online alcune immagini che sembrano essere piuttosto affidabili e che mostrano le fotografie per la stampa del nuovo top di gamma cinese. Stando alle immagini il dispositivo dovrebbe avere una dual-camera sulla parte posteriore, ovvero una fotocamera composta da due moduli separati. La foto suggerisce che, differentemente dal 3T, OnePlus 5 sarà disponibile in nero anche al lancio.

Al momento in cui scriviamo si sa che il nuovo smartphone di Pete Lau integrerà la più potente Mobile Platform di Qualcomm, ovvero Snapdragon 835 con 8GB di RAM e che il modulo fotografico è stato sviluppato in collaborazione con DxO per ottimizzarne le performance. Le nuove foto pubblicate da Android Police mostrano per la prima volta anche l'estetica del dispositivo, che ricorda da molto vicino quella di iPhone 7 Plus: la somiglianza è evidente, a partire da posizione e forme del modulo della fotocamera posteriore, fino ad arrivare alle ampie cornici frontali.

Nell'immagine lo smartphone è proposto con una finitura nera opaca, ma è probabile che verrà commercializzato in colorazioni differenti. Il render è stato in seguito verificato da 9To5Google, che ha confermato l'attendibilità contattando fonti rimaste anonime. I dubbi sull'estetica dello smartphone diminuiscono sempre di più, ma per avere una conferma definitiva non possiamo che aspettare il prossimo 20 giugno, ovvero la data in cui OnePlus 5 sarà svelato ufficialmente al pubblico. Dello smartphone sono apparsi anche altri render su Twitter.

Nella seconda immagine, che mostra lo stesso smartphone di quella pubblicata da Android Police, possiamo vedere il design di OnePlus 5 da diverse angolazioni. Anche in questo caso le analogie con iPhone 7 Plus potrebbero sprecarsi, il che non è per forza una notizia negativa. Il nuovo dispositivo cinese potrebbe fare dell'estetica il suo punto di forza, accomunando il bel design dell'iPhone ad un dispositivo dal costo di molto inferiore. Non crediamo che OnePlus sia già nei mirini degli avvocati di Apple, viste le quote di mercato che attualmente occupa.

Qualche dubbio rimane anche sulle funzionalità accessorie del modulo fotografico posteriore: la compagnia in passato aveva parlato di qualità importanti in scarse condizioni di luminosità e supporto ad effetti di depth of field (profondità di campo) via hardware. Vedremo il 20 giugno cosa bolle in pentola per noi dai laboratori della società cinese con il vizio di fronteggiare i big.