OnePlus 5 si ricarica più velocemente del Samsung Galaxy S8. Ecco il video ''sfida''

Il nuovo OnePlus 5 è stato presentato qualche giorno fa e ha da subito destato forte interesse da parte degli utenti sia per la sue specifiche tecniche da top di gamma sia per il balzo in avanti che l'azienda cinese sembra aver effettuato in assistenza e soprattutto nelle vendite agli utenti che non devono ora più tergiversare tra inviti e concorsi di vario genere. In questo caso il nuovo OnePlus 5 possiede tutte le carte in regola per competere con i più blasonati top di gamma della concorrenza e sembra anche possibile che lo stesso smartphone possa battere il più ricercato del momento: il Galaxy S8 di Samsung.

Il nuovo OnePlus 5, infatti, è stato presentato agli utenti con la più veloce ricarica di tutti gli smartphone. La famosa "Dash Charge" che in pochi minuti riesce a promettere una carica residua sullo smartphone per un'intera giornata. Una prova su strada chiaramente è stata quella di confrontare il OnePlus con il telefono che nell'ultimo peridio possedeva la miglior ricarica veloce e che è appunto il Samsung Galaxy S8.

In questo caso il confronto avviene tra due diversi sistemi di ricarica seppure in entrambi gli smartphone siano presenti gli stessi processori. OnePlus ha sviluppato la sua Dash Charge con un sistema di ricarica veloce che aumenta la corrente durante la fase di ricarica a differenza di quella di Qualcomm, presente nel Galaxy S8, la quale incrementa la tensione. Due diversi modi di caricare lo smartphone e in effetti due sono anche i risultati ottenuti dove OnePlus 5 riesce a raggiungere velocità di ricarica superiori al Galaxy S8 anche mentre lo smartphone viene utilizzato, cosa che spesso può capitare nella quotidianità.

Nei video possiamo facilmente vedere come il nuovo top di gamma dell'azienda cinese riesca in soli 30 minuti a ricaricarsi addirittura del 43% contro un misero 12% realizzato dal Galaxy S8 di Samsung.Un quantitativo di carica tale da renderlo utilizzabile per un'intera giornata. La differenza notevole avviene in questo caso con il display attivo dove il top di gamma di Samsung non regge la concorrenza del OnePlus 5 e fatica a velocizzare la ricarica probabilmente a causa della notevole richiesta di energia da parte del display. A schermo spento la situazione cambia anche se il OnePlus 5 continua a primeggiare con un una ricarica del 58% in 30 minuti contro il 39% del Galaxy S8.

Una vittoria, al momento, schiacciante per il OnePlus che dalla sua però vede la necessità di dover utilizzare il cavo e l'alimentatore in dotazione con la scatola di vendita per poter usufruire della Dash Charge. Diverso il discorso per il Galaxy S8 di Samsung che può essere alimentato anche da altri accessori concepiti chiaramente sempre per la ricarica rapida.