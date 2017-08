OnePlus 5: rilasciato l'aggiornamento che permette di usare la stabilizzazione EIS sui video in 4K

OnePlus ha annunciato ufficialmente il rilascio del nuovo aggiornamento alla versione 4.5.7 della OxygenOS per il suo OnePlus 5 che oltre a migliorare le prestazioni e della sicurezza con la patch del 1 luglio permette anche di aggiungere la stabilizzazione elettronica delle immagini (EIS) come richiesto a gran voce dagli utenti. L'aggiornamento è in fase di roll out, come dichiarato dall'azienda cinese, e dunque arriverà molto presto a tutti i possessori del nuovo OnePlus 5 sia nella versione Slate Grey che Midnight Black.

Come direttamente dichiarato sul forum dell'azienda OnePlus, il nuovo aggiornamento non permetterà solo l'utilizzo dell'EIS durante i video alla massima risoluzione 4K ma anche miglioramenti relativi alla batteria grazie all'ottimizzazione del sistema operativo che ricordiamo è basata su Android 7.1.1 Nougat come anche miglioramenti per la connettività Wi-Fi e per la regolazione della luminosità automatica.

Ecco tutte le novità nel changelog ufficiale:

Novità:

Introduzione del nuovo font OnePlus Slate

Aggiunto EIS per la registrazione di video in 4k

Aggiornamenti:

Aggiornate le Android security patch al 1° luglio 2017

Aggiornato all’ultimo pacchetto GMS

Ottimizzazioni:

Miglioramenti della connettività Wi-Fi

Regolazione della luminosità automatica

Miglioramento della batteria in Standby

Bug Risolti: