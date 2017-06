OnePlus 5: è possibile acquistarlo anche dando indietro il proprio smartphone. Ecco come fare

OnePlus 5 è ormai realtà e il nuovo top di gamma dell'azienda cinese è pronto a conquistare il cuore degli utenti non solo per le sue specifiche tecniche o per il suo design ma anche per un'operazione interessante di trade-in nella quale gli utenti intenzionati a passare a OnePlus 5 potranno usufruire effettuando una valutazione del proprio smartphone e ricevendo dunque un rimborso da poter utilizzare poi sullo store OnePlus.

Tutti coloro che vorranno capire quanto effettivamente potranno ricevere da OnePlus per il proprio smartphone non dovranno fare altro che indirizzarsi in questa pagina ufficiale dell'azienda e selezionare nell'elenco rilasciato il proprio device usato. In questo caso, una volta trovate, dovrete rispondere ad alcune domande sulla bontà dello smartphone usato e dunque se presenta problematiche per l'utilizzo, se ci sono graffi o ammaccature e quant'altro sullo stato di salute del device. A questo punto si potrà ottenere la valutazione e dunque ricevere, se accettata, nel giro di 2/6 settimane il rimborso effettivo che dovrà poi essere obbligatoriamente speso sullo store OnePlus.

Osservando le valutazioni sui principali smartphone concorrenti sembra che le stesse non siano poi così elevate, anche se questo in qualche modo è palese. Per un iPhone 7 Plus da 128GB, ad esempio, in perfetto stato si possono ottenere 300€ di rimborso. Per un OnePlsu 3T, quindi la passata generazione dello smartphone della casa, si possono ottenere 150€ di valutazione mentre per un Huawei P10 Plus si possono ottenere 200€. E' chiaro comunque che il programma potrebbe risultare interessante e comunque conveniente per tutti coloro che non vogliono perdere tempo in annunci di vario genere e vogliono dunque ottenere subito il nuovo OnePlus 5.

OnePlus 5 possiede un corpo realizzato completamente in alluminio con uno spessore di soli 7,25 mm che lo rendono sicuramente bello da vedere e ergonomico da utilizzare. Sarà disponibile in due diverse colorazioni quali la Midnight Black e Slate Gray in base alla versione hardware scelta. Sì, perché il nuovo smartphone della casa cinese possiede due diverse configurazioni che prevedono la presenza per entrambe dello Snapdragon 835 coadiuvate da 6 o 8GB di RAM. Per il resto lo smartphone possiede un display Optic AMOLED da 5.5 pollici quindi uno storage interno da 64GB o 128GB non espandibili ed un comparto multimediale di primissimo ordine con doppio sensore al posteriore costituito da una cam classica da 20MP ed una in teleobiettivo da 16MP rispettivamente con apertura focale da f/1.7 e f/2.6. A tutto questo si aggiunge anche la presenza di una batteria da 3.300 mAh che grazie anche alla tecnologia Dash Charge permetterà di ottenere la ricarica per un giorno in soli 30 minuti.