OnePlus 5 già in preordine su Geekbuying con coupon sconto

Il nuovo OnePlus 5 è stato presentato ieri dall'azienda cinese durante un evento specifico. Uno smartphone che fa della sua potenza ma anche delle sue particolarità "premium" un osso duro per tutta la concorrenza e di certo il suo prezzo più basso rispetto alla concorrenza potrebbe renderlo ancora più appetibile rispetto ai più blasonati Galaxy S8 di Samsung o HTC U11 o addirittura iPhone 7 Plus di Apple. In questo caso il nuovo OnePlus 5 è stato posto in preordine anche su Geekbuying il quale propone anche alcuni coupon sconto fino a 20$ sul prezzo di listino dello smartphone.

Per ricevere i coupon su Geekbuying sarà necessario inserire la propria email nel form specifico del portale a questo indirizzo. Una volta inserita la propria email il codice sarà inviato entro il 24 giugno e potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente entro le 48 ore dalla ricezione per l'acquisto del nuovo OnePlus 5. Lo stesso coupon potrà essere utilizzato solo una volta e varrà chiaramente per un unico ordine.

Ricordiamo che il nuovo OnePlus 5 possiede un corpo realizzato completamente in alluminio con uno spessore di soli 7,25 mm che lo rendono sicuramente bello da vedere e ergonomico da utilizzare. Sarà disponibile in due diverse colorazioni quali la Midnight Black e Slate Gray in base alla versione hardware scelta. Sì, perché il nuovo smartphone della casa cinese possiede due diverse configurazioni che prevedono la presenza per entrambe dello Snapdragon 835 coadiuvate da 6 o 8GB di RAM. Per il resto lo smartphone possiede un display Optic AMOLED da 5.5 pollici quindi uno storage interno da 64GB o 128GB non espandibili ed un comparto multimediale di primissimo ordine con doppio sensore al posteriore costituito da una cam classica da 20MP ed una in teleobiettivo da 16MP rispettivamente con apertura focale da f/1.7 e f/2.6. A tutto questo si aggiunge anche la presenza di una batteria da 3.300 mAh che grazie anche alla tecnologia Dach Charge permetterà di ottenere la ricarica per un giorno in soli 30 minuti.

Per maggiori informazioni è possibile andare direttamente a questa pagina di Geekbuying in cui sarà possibile appunto preordinare il nuovo OnePlus 5.