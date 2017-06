OnePlus 5 è ufficiale. Fino ad 8GB di RAM con doppia fotocamera e prezzi a partire da 499

OnePlus ha finalmente presentato il suo nuovo OnePlus 5, l'ultimo arrivato della casa con un design altamente premium e soprattutto una potenza incredibile da un punto di vista hardware. OnePlus continua, anche con questa nuova generazione, a dimostrare la sua missione per la condivisione globale della migliore tecnologia possibile. In questo caso OnePlus 5 vanta il sistema a doppia fotocamera dalla più alta risoluzione tra gli smartphone sul mercato, l'ultimo ritrovo per quanto riguarda la piattaforma Qualcomm con lo Snapdragon 835 e molte altre specifiche di prim'ordine.

"OnePlus 5 mostra la nostra ossessiva attenzione ai dettagli e la nostra concentrazione sul fornire la migliore user experience possibile", ha dichiarato Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus. "Abbiamo applicato questo approccio a tutti gli aspetti di OnePlus 5. Ad esempio, la doppia fotocamera fornisce tra le foto più nitide sul mercato degli smartphone, e dà agli utenti un maggiore controllo, per scattare foto stupefacenti in tutte le condizioni."

A livello di design il nuovo OnePlus 5 possiede un corpo realizzato completamente in alluminio e i soli 7,25 mm di spessore lo rendono sicuramente bello da vedere e ergonomico da utilizzare. Sarà disponibile in due diverse colorazioni quali la Midnight Black e Slate Gray e sarà caratterizzato dalla cosiddetta Horizon line, un elemento chiave del design OnePlus, che mette una metà del telefono in luce e lascia l'altra metà nell'oscurità, offrendo un aspetto snello ed elegante.

OnePlus 5 è senza dubbio uno degli smartphone più potenti presenti al momento sul mercato. Questo grazie alla presenza della piattaforma Qualcomm Snapdragon 835 accompagnata fino ad ben 8GB di RAM LPDDR4X. Un quantitativo che permetterà a OnePlus 5 di essere utilizzato anche in situazioni di estremo stress con un numero elevato di applicazioni in background. Oltretutto la combinazione di UFS 2.1 e di una nuova ROM a due vie, permette secondo l'azienda risultati di memorizzazione più veloci del 26% in ogni situazione.

Per quanto riguarda il comparto multimediale OnePlus 5 vanta il sistema a doppia fotocamera dalla più alta risoluzione del mercato. Presente un sensore da 16 MP supportato da un secondo sensore da 20 MP con una lente teleobiettivo in grado di determinare con accuratezza la distanza tra il sensore e gli oggetti nell'ambiente circostante. Apertura focale da f/1.7 che permetterà scatti rapidi compensando però anche gli sfarfallii per migliorare la stabilizzazione dell'immagine. Da non sottovalutare la presenza di una modalità ritratto in cui i due sensori funzionano insieme per creare una distanza focale tra le facce e gli sfondi, mentre un software con algoritmo personalizzato rende il soggetto chiaro e ben illuminato. Un funzionamento praticamente simile a quello che abbiamo già visto nell'iPhone 7 Plus di Apple. Presente anche la nuova modalità Pro capace di offrire potenti funzionalità DSLR come ISO, bilanciamento del bianco, velocità dell'otturatore, modifica della messa a fuoco e dell'esposizione, nonché un istogramma sullo schermo e il supporto di file immagine RAW per il completo controllo della post produzione.

A livello di sistema operativo sappiamo che OnePlus tende a personalizzare Android con il proprio OxygenOS. In questo caso con il nuovo OnePlus 5 si otterranno le funzionalità base preimpostate di Android con caratteristiche e ottimizzazioni che aggiungono valore all'esperienza utente personalizzate appunto dall'azienda cinese. Presenti la nuova Modalità Lettura, che usa un sensore ambientale e una mappa su scala di grigi per rendere la lettura comoda come quella di un libro cartaceo, quindi la modalità di gioco Do Not Disturb Mode che permette agli utenti di giocare con i loro giochi preferiti senza essere interrotti da notifiche o pressioni accidentali dei pulsanti. La batteria da 3000 mAh inoltre grazie ad una ottimizzazione del software permetterà di ottenere un rendimento del 20% in più rispetto a quello di OnePlus 3T inoltre grazie al Dash Charge in soli 30 minuti sarà possibile ottenere la ricarica per un'intera giornata.

OnePlus 5 sarà disponibile in prevendita su oneplus.net da subito per i clienti che useranno un codice speciale annunciato durante la presentazione. OnePlus 5 sarà disponibile per acquisti diretti presso i negozi one day pop-up a New York il 20 Giugno e a Londra, Berlino, Parigi, Amsterdam, Helsinki e Copenaghen il 21 Giugno. La vendita inizierà il 27 giugno su oneplus.net.

La versione Midnight Black (8 GB RAM / 128 GB di memoria) sarà in vendita per 559 Euro. La versione Slate Gray (6 GB RAM / 64 GB ROM) è disponibile ad un prezzo di 499 Euro.