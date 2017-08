OnePlus 5 da 64GB e 128GB in offerta con codice sconto su TomTop

Il portale di vendite TomTop propone nuovamente un'offerta - anzi due - molto interessante per lo smartphone OnePlus 5, lanciato nel corso del mese di giugno e con tutte le carte in regola per mettere i bastoni tra le ruote a Samsung e ad Apple e ai loro Glaxy S8, S8+ e iPhone 7 Plus.

OnePlus 5 è caratterizzato da uno chassis completamente in alluminio, dallo spessore di 7,25 mm. All'interno è ospitato il SoC Qualcomm Snapdragon 835 e 6GB di memoria RAM. Il display è da 5,5 pollici e di tipo Optic AMOLED, con risoluzione di 1920x1080 pixel. Il comparto fotografico è di prim'ordine, con un doppio modulo posteriore da 20MP grandangolare ed uno da 16MP tele, con apertura focale rispettivamente di f/1.7 e f/2.6.

La batteria è da 3300mAh con tecnologia Dash Charge, che perrmette di ottenere la ricarica per un giorno di autonomia solamente in 30 minuti. Per quanto riguarda lo storage - che ricordiamo essere non espandibile - sono disponibili le due versioni a 64GB e a 128GB.

Ed è proprio sulle due capacità di storage che si sviluppa l'offerta di TomTop: usando il codice LCXOP5 si potranno ottenere 25,80 euro di sconto per il modello OnePlus 5 da 64GB che sarà venduto al prezzo di 390,43€, mentre con il codice 60LCXOP5 si avrà diritto ad uno sconto di 51 euro per il modello OnePlus 5 da 128GB che sarà quindi acquistabile al prezzo di 464,39€.

Per entrambi la spedizione è gratuita, e l'offerta scade a mezzanotte.