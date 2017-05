OnePlus 5, CPU più veloce di Galaxy S8 e Xperia XZ Premium secondo i primi test

Ogni giorno si susseguono diverse informazioni sugli smartphone attesi per i prossimi mesi, primi fra tutti iPhone 8 e OnePlus 5. Si tratta di due dispositivi molto differenti: il primo, con un blasone non indifferente, che verrà proposto ad un prezzo stellare per le sue caratteristiche premium; il secondo invece di una realtà nascente e già di successo, che punterà a proporre le caratteristiche dei top di gamma ad un prezzo invitante. Di OnePlus 5 conosciamo adesso quelli che potrebbero essere i risultati sul test Geekbench 4, che analizza le prestazioni della sola CPU.

A pubblicare i primi test è GSMArena, che cita una fonte "molto affidabile": il punteggio è di ben 6.687 sul computo finale in multi-core, mentre 1.963 in single-core. Se quest'ultimo dato impallidisce al confronto con iPhone 7, la cui architettura è meno votata al calcolo in parallelo fra più core e dà il meglio di sé in single-core, OnePlus 5 supera con discreta disinvoltura tutte le altre soluzioni basate su Android. Anche Galaxy S8+ e Sony Xperia XZ Premium vengono superati con un leggero margine di vantaggio da parte del nuovo flagship cinese.

Per quanto concerne il top di gamma di Samsung, vengono superate entrambe le versioni: sia quella con SoC Exynos 8895 presente sul nostro mercato italiano che quella con Snapdragon 835 Mobile Platform che è invece presente in altri mercati. Dallo screenshot ottenuto dalla fonte si legge inoltre che lo smartphone utilizzerà Android 7.1.1 alla prima installazione, proposto probabilmente con la personalizzazione proprietaria nota come OxygenOS. Come al solito è bene precisare che è probabile che i risultati del prodotto finale saranno leggermente diversi.

OnePlus 5 è stato inoltre preannunciato in un primo teaser ufficiale apparso sul canale Weibo del produttore, con il messaggio "Hello 5" in rosso su sfondo bianco. Il testo che accompagna l'immagine recita inoltre: "Ehi estate, dammi il cinque!", anch'esso abbastanza esplicativo. I messaggi non anticipano quelle che saranno le feature del terminale che, secondo i rumor, dovrebbe adottare una risoluzione QHD per il display da 5,5 pollici e un processore Qualcomm Snapdragon 835 con 6 o 8GB di RAM. La batteria potrebbe essere da 3.600 mAh con ricarica rapida proprietaria.

I rumor parlano inoltre di una fotocamera posteriore doppia con moduli da 12 megapixel, così come confermato da un nuovo bozzetto apparso online nelle ultime ore. Secondo le immagini lo smartphone avrà anche un doppio flash posteriore e retro parzialmente in ceramica, con un selettore fisico per silenziare le notifiche senza dover accedere al display. Lo smartphone manterrà il profilo curvo per la scocca posteriore, e non mancheranno porta USB Type-C e jack da 3,5 millimetri per collegare cuffie e microfono.