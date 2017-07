OnePlus 5: canali audio invertiti durante le registrazioni

Il nuovo OnePlus 5 presentato qualche giorno fa in uno specifico evento mondiale sembra possedere ancora qualche importante problema al comparto audio dopo quello visto al display che sappiamo essere stato montato al contrario in alcune unità creando non poche problematiche agli utenti. In questo caso invece sembra che il comparto audio registri a canali invertiti nel momento in cui il device viene posto in landscape per le riprese.

La problematica, confermata anche da un video pubblicato su reddit da un utente, sembra dipenda da un malfunzionamento dello smartphone che nel momento in cui viene ruotato non realizzi l'inversione della registrazione audio. In questo caso oltretutto se si tenta di realizzare un video in orizzontale ma nel verso contrario tutto risulta funzionante e i canali audio durante la registrazione vengono utilizzati in modo giusto e corretto da OnePlus 5.

Da OnePlus sono giunte già comunicazioni sul fatto che gli ingegneri siano a lavoro per risolvere il problema sintomo che effettivamente sono molti gli smartphone che hanno accusato tale problematica. Si spera che l'aggiornamento venga rilasciato quanto prima anche se dall'azienda non è stata resa nota alcuna data di rilascio ufficiale. Ricordiamo come il OnePlus 5 fosse stato messo sotto esame per un'altra problematica riguardante però il display. In questo caso in alcune unità gli utenti lamentano un effetto definito "jelly" e che si verifica durante lo scrolling delle pagine. soprattutto orizzontale. In sostanza lo scrolling sembra essere renderizzato con diverse tempistiche nelle diverse parti della schermata, dando vita ad una mancata sincronizzazione nell'animazione. A questo proprio l'azienda cinese aveva risposto che fosse del tutto normale che alcune unità potessero ottenere dei fastidi essendo le stesse realmente poche rispetto al numero di unità venduti.

Tutto questo di certo non cambierà le carte in tavola sulle vendite future del nuovo OnePlus che seppure sia stato ancora una volta "indagato" da XDA su alcuni comportamenti anomali nelle prove benchmark e dunque sulla reale potenza del nuovo smartphone, di certo sta godendo di un ottimo inizio di vendite del device che piace molto agli utenti e che oltretutto sembra possedere delle importanti doti che altri non posseggono.