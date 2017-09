OnePlus 5 appare su Geekbench con Android 8.0 Oreo. Aggiornamento vicino?

Android 8.0 Oreo su OnePlus 5: non è un sogno ma pura realtà. Sì, perché sul portale Geekbench è apparso proprio il device dell'azienda cinese con l'ultima versione di Android in funzione. Questo chiaramente altro non è che il segnale che l'azienda sta già lavorando assiduamente sulla nuova versione del firmware distribuito da Google e che sicuramente gli utenti in possesso del OnePlus 5 potranno godere di un aggiornamento della Oxygen OS basata su Android Oreo quanto prima.

Sul portale famoso per le prove di potenza degli smartphone di ultima generazione è possibile osservare i risultati ottenuti da OnePlus 5 proprio con a bordo Oreo di Android. In questo caso lo smartphone ha ottenuto un punteggio di 1.837 in Single-Core e di 6.085 in Multi-Core: numeri interessanti ma non da capogiro come ci aveva abituati ad oggi ma è chiaro che probabilmente la ROM installata sia una beta e dunque non ancora ottimizzata con il device. Ricordiamo come l'azienda abbia fatto sapere a pochi giorni dall'uscita di Android 8.0 Oreo che l'arrivo di questo firmware per l'ultimo OnePlus 5 sarà imminente e probabilmente entro il prossimo mese di dicembre ma che lo stesso verrà rilasciato anche per i precedenti come OnePlus 3 e OnePlus 3T.

Fra le principali novità introdotte con il nuovo Android 8.0 Oreo vi sono una nuova gestione dei processi in background, capace di rendere più stabile il consumo energetico in stand-by ma anche una nuova gestione delle notifiche, il picture-in-picture, i suggerimenti auto-predittivi, supporto a nuove gamme cromatiche, nuove API audio e l'introduzione delle API Jave 8 che permetteranno di avere uno smartphone ancora più fluido, con tempi di avvio e di caricamento dimezzati rispetto al passato.