OnePlus 2, arriva la conferma: non ci sarà l'aggiornamento a Nougat

Nonostante alcuni recenti aggiornamenti avessero fatto sperare diversamente gli utenti, OnePlus ha confermato in via ufficiale che. Lo smartphone, che è stato aggiornato a Marshmallow, non vedrà il rilascio da parte del produttore dell'ultima versione stabile di Android attualmente disponibile.

L'annuncio riportato da Android Central, che non arriva del tutto a sorpresa, va quindi a decretare la fine degli aggiornamenti ufficiali a nuove versioni di Android per un terminale che ha meno di due anni. Di contro, l'azienda ha aggiornato rapidamente ad Android 7.0 Nougat il OnePlus 3 e il OnePlus 3T, che dovrebbero ricevere anche l'aggiornamento ad Android O nel momento in cui questo sarà disponibile. Gli utenti che volessero una versione più recente di Android sul proprio OnePlus 2 dovranno ricorrere alle ROM create da sviluppatori di terze parti.

La pratica di non aggiornare gli smartphone a versioni più recenti del software è ancora diffusa tra molti produttori nel panorama Android, che spesso non supportano più i propri terminali nel secondo anno di vita degli stessi preferendo concentrarsi su prodotti più recenti.

OnePlus è attualmente impegnata nei preparativi per il lancio del OnePlus 5, il suo nuovo smartphone che dovrebbe fare il suo esordio il 20 giugno.