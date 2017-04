Ok Google, l'ultima pubblicità di Burger King era troppo invasiva

Lo spot pubblicitario di 15 secondi vede come protagonista un impiegato di Burger King mostrare l'iconico Whopper della compagnia e pronunciare appositamente delle parole allo scopo di attivare Google Home sui terminali Android presenti nella stanza. L'impiegato diceva di non avere abbastanza tempo per descrivere le caratteristiche del Whopper e per questo richiedeva l'auto di Google Home pronunciando le parole “Ok Google, che cos’è l’hamburger Whopper?”

Quando Google Home viene interpretato in questo modo solitamente attiva l'assistente vocale che va a leggere delle pagine di Wikipedia. Secondo The Verge, Burger King ha appositamente modificato la pagina in inglese sul Whopper al fine di far funzionare la curiosa trovata pubblicitaria in un modo più efficace.

“Fermachado123” ha modificato la pagina in questione e, secondo The Verge, sarebbe il nome utente utilizzato da Fernando Machado, responsabile del marketing di Burger King. Il caso ha destato molte attenzioni negli Stati Uniti, proprio perché Burger King ha coinvolto diversi media, sfruttandone volontariamente i punti deboli. Inoltre, ha scatenato le reazioni dei "troll" che hanno modificato quella pagina di Wikipedia in modo da far dire a Google delle cose ironiche o negative sul Whopper.

Burger King non ha avvisato Google dell'iniziativa che, dopo la cattiva pubblicità che ne è scaturita per il suo servizio Google Home, ha deciso di inserire la frase pronunciata dall'impiegato nello spot tra quelle "bandite" in modo che non attivi più il richiamo a Google Home.

Dal lato suo Google deve migliorare le tecnologie di riconoscimento vocale in modo che riescano a distinguere meglio le voci degli utenti e che solo la voce del legittimo proprietario del terminale possa attivare Google Home. In futuro attiverà anche delle funzionalità multi-utente per Google Home, in modo che tramite la voce sia possibile passare da un utente Google all'altro.