Oggi è il Singles' Day! Ecco le offerte da non perdere su Geekbuying

Il Singles' Day è una ricorrenza molto sentita in Cina, soprattutto per i rivenditori online (e non) che la vedono come una ghiotta opportunità per aumentare a dismisura le vendite. Proprio per questo i vari servizi di e-commerce si sfidano a suon di offerte proponendo i loro prodotti a prezzi ancora più stracciati del solito. Si tratta di una festività nata per celebrare la vita e le scelte dei single (la data non è per caso l'11/11 di ogni anno, caratterizzata solamente dal numero 1), ma cresciuta per diventare un'ottima opportunità commerciale. E se ci guadagnano i rivenditori, in realtà, ci guadagnano anche i consumatori con prezzi che rendono i prodotti ancora più accessibili.

