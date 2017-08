Offerte speciali su 5 smartphone Xiaomi, Honor, Vernee, Elephone: tutti sotto i 200 Euro su TomTop

TomTop è un celebre portale di rivendita smartphone, soprattutto di derivazione cinese. Si contraddistingue per i prezzi estremamente competitivi rispetto ad altri brand simili e nelle scorse ore ha promosso una serie di offerte su cinque modelli di smartphone celebri fra gli appassionati della categoria. Chi segue il mercato conosce certamente Honor e Xiaomi, nomi ormai particolarmente diffusi anche in Italia, mentre Oukitel, Vernee ed Elephone sono brand meno conosciuti, ma comunque sufficientemente validi, che stanno cercando di imporsi nelle vendite a suon di prezzi stracciati. Di seguito vi proponiamo le offerte attualmente attive su TomTop oggi.



Xiaomi Redmi Note 4X a 134,15 Euro - coupon PZ0020LCX (solo colore nero)

Xiaomi Redmi Note 4X è uno degli smartphone più celebri del produttore cinese, soprattutto grazie al suo formidabile rapporto qualità-prezzo. Si caratterizza per una scocca in metallo e per la presenza di un processore MediaTek Helio X20 da ben 10-core, supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile via micro SD. Questo dispositivo usa un display Full HD da 5,5 pollici, fotocamere da 13 e 5 MP e una batteria da 4.100 mAh che dovrebbe consentire di superare la giornata piena di utilizzo. Clicca qui per comprarlo a 134,15 Euro con il coupon PZ0020LCX (funzionante solo per la variante nera del dispositivo.



Oukitel K10000 Pro a 158,23 Euro - coupon DSK1WPRO

Con una batteria da ben 10.000 mAh non c'è bisogno di specificare quale sia il punto forte di Oukitel K10000 Pro, smartphone orientato agli ambiti lavorativi pesanti. Utilizza un display Full HD da 5,5 pollici, una piattaforma MediaTek MTK6750T da otto core a 1,5 GHz con 3GB di memoria RAM e 32 GB di storage on-board. Lo smartphone viene commercializzato con Android 7.0 Nougat già preinstallato, e ha due fotocamere, da 13 e 5 MP, rispettivamente sulla parte frontale e su quella anteriore. Può essere utilizzato come power bank per dispositivi esterni, e ha anche un sensore d'impronte sul retro. Compralo qui a 158,23 Euro con il codice coupon DSK1WPRO.



Honor 6X a 151,35 Euro

Honor 6X è uno smartphone di fascia medio-bassa particolarmente competitivo per quanto riguarda l'esperienza d'uso e le componentistiche integrate. Utilizza un display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD, un processore Kirin 655 di produzione HiSilicon (Huawei) da otto core a 2,1 GHz, 3GB di RAM e 32 GB di ROM espandibile via micro SD. Particolarmente ricercata la fotocamera posteriore con doppio modulo da 12 + 2 MP, con questo dispositivo che può accomodare un massimo di due SIM contemporaneamente inf ormato Nano. Puoi comprarlo qui.



Vernee Thor Plus a 111,79 Euro - Prevendita

Vernee Thor Plus è un recente smartphone estremamente economico attualmente in prevendita al prezzo di 111,79 Euro. Le spedizioni verranno inviate a partire dal 29 agosto, per uno smartphone che prevede un display da 5,5 pollici a risoluzione HD abbinato ad una CPU MediaTek octa-core da 1,3 GHz, Android 7.0 Nougat al prim avvio, 3 GB di RAM e 32 GB di storage espandibile. La sua peculiarià è tuttavia un'altra: al suo interno c'è infatti un abatteria da ben 6.200 mAh che promette un'autonomia operativa elevatissima. Non mancano sensore d'impronte e fotocamere da 13 e 8 MP. Compralo qui.



Elephone P8 a 180,59 Euro - Prevendita

Elephone P8 è anch'esso un nuovo smartphone offerto in prevendita ad un prezzo lancio molto invitante: 180,59 Euro fino al 27 agosto, con le spedizioni che partiranno il giorno successivo. Utilizza un processore MediaTek Helio P25 con otto core da 2,5 GHz, ben 6 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile via micro SD. Il vetro frontale è 2.5D, mentre la batteria integrata da 3.600 mAh dovrebbe offrire una buona autonomia in virtù del display da 5,5 pollici Full HD ad elevata luminosità. Le fotocamere sono da 21 e 16 MP, con questo smartphone che si posiziona come un camera phone a buon mercato. Puoi comprarlo qui.