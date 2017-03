Nubia Z9 Elite: schermo edgeless 5,2 pollici Full HD a 200 Euro su TomTop

Sono parecchi i brand cinesi che si stanno facendo strada nei mercati occidentali, e fra i più interessanti troviamo Nubia. I suoi prodotti si contraddistinguono per gli ottimi materiali e, nella fascia più alta, per il display privo di cornci laterali. Fra i modelli della società citiamo Nubia Z9 Elite, smartphone che viene proposto dal portale di e-commerce TomTop al prezzo di 200,21 Euro, quindi con un forte sconto in relazione al prezzo originario superiore alle 300 Euro. Il dispositivo fa uso di hardware che nelle scorse generazioni rappresentava il top del mercato.

Partiamo dal display: Nubia Z9 Elite utilizza un pannello da 5,2 pollici a risoluzione Full HD (quindi 1920x1080) caratterizzato da un design privo di cornici sulle due parti laterali. Il vetro che protegge lo schermo ha angoli arrotondati 2.5D, incastonato nel dispositivo all'interno di una cornice metallica estremamente sottile. Sotto la scocca c'è il processore Qualcomm Snapdragon 810 da 8-core a 2 GHz, supportato da 4 GB di RAM e da una memoria di archiviazione di 64 GB non espandibili. Sono due le SIM (in formato nano) installabili simultaneamente.

Nubia Z9 Elite utilizza una fotocamera posteriore da 16 megapixel, mentre per il modulo frontale il sensore adottato si ferma a 8 megapixel. Sono supportate anche le reti 4G LTE, tuttavia precisiamo che manca il supporto per la banda 800 (20) utilizzata da alcuni operatori in Italia. Lo smartphone supporta varie tecnologie: OTG per lo scambio di file tramite chiavette, NFC, dispone di accelerometro, e giroscopio, ma non ha un lettore per la scansione delle impronte digitali integrato. Il tutto, infine, viene alimentato da una batteria da 2.900 mAh non rimovibile.

Il dispositivo rappresenta il modello di fascia alta di fine 2015 per il produttore cinese: non è certamente il più recente, tuttavia ancora oggi può offrire parecchie soddisfazioni grazie ad un hardware comunque potente e specifiche tecniche interessantissime. Si caratterizza anche per un bel design, e al prezzo di poco più di 200 Euro può essere una soluzione interessante per parecchi utenti, siano essi esigenti che alle prime armi. Il dispositivo fa uso della nubia UI, basata principalmente sulle gesture, con supporto alle applicazioni di Google Play Store.