Nubia Z17S, border-less top di gamma da 5,73 pollici a meno di 400 euro

Se si cerca uno smartphone border-less con un buon comparto hardware spesso è necessario spendere parecchi soldi. Non è questo il caso di Nubia Z17S, un dispositivo con ampio display e piccole cornici che in queste ore viene proposto da Geekbuying a soli 399,02 euro. L'offerta si esaurirà nei prossimi giorni, con la consegna che è prevista entro una settimana dal processamento dell'ordine. Il portale di rivendita precisa inoltre che adesso le tasse doganali sono a suo carico, lasciando all'utente solo una piccola somma da pagare per le spese di spedizione.

Nubia Z17S è uno smartphone "full-screen", con cornici ridotte e solo due piccole fasce su due estremità, sullo stile di Galaxy S8. Lo smartphone non presenta cornici sui due lati, abbinando questa particolare caratteristica ad uno schermo piatto e sfruttabile in tutta la sua superficie. Il display è un LCD IPS da 5,73 pollici con risoluzione 2040x1080 pixel, mentre sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 835 con 6 GB di RAM e 64 GB di storage integrato non espandibile. Qui troviamo Android 7.1 Nougat con la Nubia UI 5.1 installata.

Lo smartphone è dual SIM (nano), con entrambe le schede che possono collegarsi alla rete 4G anche se ovviamente non in contemporanea. Caratteristica peculiare di questo modello è la presenza di quattro fotocamere, due posteriori da 23 + 12 MP, e le restanti due frontali da 5 + 5 MP. Supporta tutte le bande più diffuse per la connessione alla rete dati, e non manca la compatibilità con la B20 utilizzata da Wind in Italia. La batteria integrata su questo modelo è da 3.100 mAh, e può essere caricata rapidamente attraverso l'adattatore da 26W in dotazione.

Completa la lista di specifiche tecniche il supporto al Wi-Fi 802.11ac, al Bluetooth 4.1 e per la ricarica abbiamo anche una porta USB di Tipo C reversibile. Da segnalare la mancanza del connettore audio da 3,5mm (per usare le cuffie tradizionali sarà necessario utilizzare l'adattatore che è offerto in dotazione), e il sensore d'impronte è posizionato sulla parte posteriore. Se vuoi ottenere maggiori informazioni su come acquistare questo smartphone, clicca qui.