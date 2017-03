Nougat raddoppia le quote di mercato, ma è ancora Lollipop il più diffuso

Puntuale come ogni mese Google ha pubblicato l'ultima analisi sull'uso della piattaforma Android, relativa al mese di febbraio con la raccolta dei dati terminata il 6 marzo. È molto interessante notare il balzo compiuto da Android 7.0 Nougat che ha più che raddoppiato le quote occupate nel mese precedente. Si tratta comunque di volumi ancora particolarmente inconsistenti ma è evidente che qualcosa si sta finalmente muovendo per il verso giusto.

Ma c'è ancora molto lavoro da fare, visto che il problema della frammentazione è ancora purtroppo molto sentito in quel di Mountain View. La maggior parte degli utenti utilizza ad oggi una versione di Android ferma alla Lollipop (quindi 5.x), laddove il successore - Marshmallow - non è ancora riuscito a scalzare il predominio della terzultima release. Lollipop ha quote combinate del 32,5% dei dispositivi Android attualmente in circolazione, ed è seguito da Marshmallow con il 31,3%.

Molto indietro, troppo, Nougat, che ha il 2,8% dell'intero mercato. Una percentuale bassissima se consideriamo che è ormai in giro da parecchi mesi e che si avvicina la data di presentazione della versione successiva. La crescita comunque è molto elevata rispetto al passato, segno che qualcosa sta cambiando. Osservando il settore è chiaro che i produttori stanno rispondendo positivamente, aggiornando gli ultimi dispositivi e rilasciando i nuovi con Nougat.

Rimane tuttavia ancora molto elevata la percentuale d'uso di KitKat. Android 4.4 è infatti installato sul 20,8% dei dispositivi Android in circolazione, nonostante abbia più di tre anni sulle spalle (un'eternità in campo smartphone). Seguono con quote consistenti le varie release di Jelly Bean (da 4.1 a 4.3.x), occupando il 10,6% dell'intera torta Android. Con l'1%, infine, troviamo i vecchi Gingerbread e Ice Cream Sandwich, destinati ormai ad un oblio nel giro di pochi mesi.

La situazione è destinata a cambiare in favore di Nougat non appena verranno rilasciati i prossimi top di gamma con Nougat on-board, e quando i produttori inizieranno a inserire in massa l'ultima release sui nuovi prodotti. È tuttavia chiaro che sul fronte degli aggiornamenti Google ha ancora parecchio da lavorare, soprattutto nei rapporti con i partner commerciali, visto che un sistema operativo rilasciato ben 7 mesi fa non ha raggiunto nemmeno il 3% dei suoi potenziali utenti.