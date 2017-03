Non esiste età per sviluppare su iOS. Ecco l'app realizzata da una nonna 81enne

Sviluppare un'applicazione ad 80 anni per iOS. Un sogno? Effettivamente potrebbe esserlo ma non per Octogenarian Masako Wakamiya, la signora giapponese che dopo essersi laureata all'età di 60 anni, ha deciso di rendersi utile per il suo paese, sviluppando un'applicazione per la Festa delle Bambole. E così quando di solito a quell'età ci si mette a fare i nonni o si passa il tempo a fare la maglia, la ottantenne in piena salute ha deciso di realizzare "hinadan" la prima applicazione programmata non dai soliti sviluppatori giovanissimi.

L'applicazione chiaramente è molto semplice ma allo stesso tempo anche utile. Sì perché in Giappone il 3 Marzo si festeggia la famosa festa "hinandan" che altro non è che la "Festa delle Bambole" o "Festa delle Bambine". Una ricorrenza dove tutti i giapponesi espongono su di una piattaforma rivestita con un tappeto rosso alcune bambole ornamentali raffiguranti l'imperatore, l'imperatrice ma anche i musicisti della corte imperiale vestiti con un abbigliamento di corte del periodo Heian. Ecco che la nonna giapponese ha deciso di rendersi utile con la propria esperienza sviluppando un'app che permette di posizionare al meglio tutti gli ornamenti.

L'applicazione, disponibile gratuitamente su iOS, visualizza su di una schermata un palco ornamentale tipo della Festa delle Bambole o delle Bambine. Nei riquadri lasciati vuoti dalla sviluppatrice è possibile porre in essere tutti i "personaggi" da esporre, seguendo i suggerimenti della anziana signora e visualizzando un'anteprima delle stesse. La donna oltretutto non è nuova a questo tipo di situazioni visto che possiede addirittura un proprio blog in lingua originale giapponese come inglese in cui condivide le proprie istruzioni per utilizzare a regola d'arte Excel.