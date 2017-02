Nokia va con Android: 3 nuovi smartphone e il ritorno del 3310

Nokia ritorna nel mercato degli smartphone affidandosi ad Android, confermando la volontà di ritornare grande anche in questo mercato dopo che negli scorsi mesi aveva reso disponibile un proprio prodotto, Nokia 6, inizialmente nel solo mercato cinese.

La società afferma, in occasione della propria conferenza stampa del Mobile World Congress di Barcellona, di essersi concentrata con attenzione sul consumatore, per riportare in vita i tratti distintivi che hanno caratterizzato i cellulari Nokia, quando dominavano il mercato: affidabilità, semplicità d’uso, qualità e fattore umano.

Nokia in particolare vuole sottolineare come i suoi smartphone mettano al centro l’”everyday life experience”, con particolare attenzione al display, alla fotocamera, alla qualità costruttiva e al supporto Android, che segue una filosofia “pure, secure and up-to-date”. “Avrete fra le mani tutto ciò che vi aspettate da Nokia” sono le parole dell’azienda

Ecco quindi l'annuncio di una completa gamma di smartphone, che vogliono posizionarsi in termini di caratteristiche tecniche e di costi nel segmento di fascia media del mercato verso il quale guardano la maggior parte dei consumatori.

Nokia 6è il nuovo smartphone Android di punta della rediviva Nokia. Si tratta di un terminale in cinque diverse livree - Arte Black, Matte Black, Tempered Blue, Silver e Copper - costruito attorno ad un processore Qualcomm Snapdragon 430 e sistema operativo Android 7.1.1 Nougat, provvisto di 3GB di memoria ram e 32GB di spazio di storage (la versione Arte Black ha invece 4GB di Ram e 64GB per lo storage), espandibili grazie al supporto di schede micro SD fino a 128GB. Connettività LTE Cat.4 (150Mbps/50Mbps) e schermo IPS da 5,5 pollici, con copertura Gorilla Glass a risoluzione Full-HD di 1920x1080 pixel. La fotocamera posteriore è da 16 megapixel, con flash dual tone, mentre la fotocamera frontale è da 8 megapixel con angolo di campo di 84 gradi. Oltre ad accelerometro, sensore di luce ambiente, bussola, sensore di impronte digitali, sensore di prossimità, giroscopio e modulo NFC è presente anche un amplificatore audio con tecnologia Dolby Atmos. Batteria da 3000mAh e prezzo di 229 Euro, che salgono a 299 Euro nella versione Arte Black.

Caratteristiche molto simili anche per Nokia 5, che differisce per le dimensioni del display, qui di 5,2 pollici e risoluzione di 1280x720 pixel. La fotocamera posteriore è da 13 megapixel, mentre resta invariata quella anteriore. La RAM è di 2GB, mentre lo spazio di storage interno è di 16GB, ma è sempre espandibile tramite memorie MicroSD. Il resto è praticamente invariato rispetto a Nokia 6, ma il prezzo scende a 189 Euro.

Nokia 3è uno smartphone Android Nougat basato su CPU Mediatek 6737 quad-core con frequenza operativa 1,3GHz. La memoria RAM è di 2GB, mentre lo spazio interno di storage è di 16GB espandibili grazie ad uno slot microSD fino a 128GB. Lo smartphone è provvisto di display IPS da 5 pollici con risoluzione di 1208x720 pixel e vetro Gorilla Glass 2.5D. Sul fronte della connettività abbiamo un terminale LTE categoria 4, con capacità di download fino a 150Mbps e fino a 50Mbps in upload. Il comparto fotocamera presenta un modulo da 8 megapixel con flash led per quanto riguarda l’unità posteriore e un modulo wide-angle da 8 megapixel per quanto riguarda l’unità frontale. All’interno accelerometro, sensore di luce ambiente, bussola, sensore di impronte digitali, sensore di prossimità, giroscopio e modulo NFC. La batteria è da 2650mAh, mentre il prezzo è di 139 Euro.

E anche Nokia si riserva una “One more thing…” presentando la ri-edizione in chiave moderna di Nokia 3310, l’iconico telefono che oltre 15 anni fa ha letteralmente dominato il mercato dei telefoni cellulari, diventando quasi un fenomeno di culto. Il nuovo cellulare può vantare 1 mese di standby time, schermo a colori, tastiera fisica e l’immancabile Snake, il semplice videogioco che ha allietato l’attesa di un mezzo pubblico almeno una volta nella vita di chiunque.

La connettività è di tipo 2G, ed è inoltre presente una fotocamera da 2 megapixel corredata di flash a led. La memoria interna è di 16MB, espandibile grazie ad uno slot MicroSD che supporta schede fino a 32GB. Tra le altre funzionalità, riproduttore di MP3 e sintonizzatore radio FM. Il prezzo è di 49 Euro.