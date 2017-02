Nokia torna in Europa con un telefono da 40 anti smartphone. Ecco il Nokia 150

Quando si parla di Nokia sappiamo bene che si parla di un'azienda leader nel settore della telefonia durante la fine degli anni novanta. Suoi i successi della serie N che in qualche modo cercava di porre l'utente ad un livello decisamente superiore per quanto concerne la multimedialità rispetto a quello che la concorrenza ancora realizzava. Successivamente con l'arrivo dei vari iPhone e Samsung Galaxy S purtroppo l'azienda finlandese non è riuscita più a concretizzare un proprio vero smartphone alla pari della concorrenza e questo l'ha portata prima alla mercé di Microsoft e poi alla sua definitiva dismissione.

Dalla Cina hanno voluto credere ancora nel marchio Nokia e la HMD ha deciso di realizzare nuovi smartphone apponendo appunto il marchio finlandese. Da qui abbiamo visto la nascita del Nokia 6 e al MWC si vedrà la presentazione di nuovi dispositivi top di gamma. In tutto questo però l'azienda ha ufficializzato oggi il suo ritorno in Europa presentando il piccolo e poco costoso Nokia 150, un telefono cellulare più che uno smartphone che con e meno di 40€ di prezzo di listino si propone sul mercato per tutti coloro che hanno bisogno di un semplice telefono.

Il nuovo Nokia 150, che verrà distribuito anche in versione Dual SIM, possiede un design decisamente retrò rispetto all'alta tecnologia degli ultimi iPhone o Galaxy. Sì perché essenzialmente è realizzato completamente in plastica e possiede un display, non touchscreen, da 2.4 pollici dalla risoluzione QVGA. Dimenticatevi anche rete LTE veloci, Wi-Fi e applicazioni perché il nuovo telefono "low cost" di Nokia permetterà agli utenti di telefonare, scrivere e ricevere SMS e poco altro. La rete su cui lavorerà, infatti, è la ormai dimenticata GSM a 900 e 1800 Mhz che permetterà comunque di effettuare chiamate in ogni luogo senza avere la preoccupazione di avere più o meno campo per la connessione dati.

Il Nokia 150 è senza dubbio un vero "anti-smartphone" in tutto e per tutto e lo si capisce anche dalla sua autonomia. Sì perché grazie alla sua non connettività e alla batteria da 1020 mAh, in stand-by, potrà raggiungere addirittura più di un mese di autonomia con ben 22 ore di conversazione continua. Un sogno per gli smartphone odierni sempre più potenti e senza dubbio anche sempre più scarichi. Da non dimenticare anche una piccola fotocamera al posteriore VGA con LED flash che potrà essere usata per "simbolici" scatti. Il prezzo? Solo 39.99€ per un telefono che finalmente farà quello per cui è stato da sempre creato: telefonare.

Il nuovo Nokia 150 non è chiaramente quello che gli utenti si attendono nel 2017 ma è sintomo che l'azienda è pronta a tornare anche sul mercato europeo e questo piccolo telefono è chiaramente solo un assaggio di quello che potrà essere il futuro. Coloro che non sono in cerca degli ultimi ritrovati in termini di tecnologia o tutti coloro che vogliono avere sempre in tasca un cellulare di riserva con autonomie senza limiti potranno trovare nel nuovo Nokia 150 un alleato certo e chissà che tra gli iPhone con ricarica a distanza ad onde radio e Galaxy con scansione dell'iride non si possa "intrufolare" il piccolo low cost di Nokia.