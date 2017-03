Nokia potrebbe sviluppare in futuro smartphone con lenti Carl Zeiss

Una delle principali protagoniste di questo Mobile World Congress 2017 di Barcellona è stata senza ombra di dubbio Nokia. L'azienda capitanata da HMD Global ha presentato durante la fiera catalana ben quattro smartphone pronti a solcare il difficile mercato dei dispositivi mobile ma che in qualche modo sembrano aver catturato e non poco l'attenzione degli utenti grazie al loro prezzo decisamente concorrenziale in rapporto alla scheda tecnica proposta. Il top di gamma dell'azienda, il Nokia 6, potrebbe ben presto fare spazio ad un telefono ben più importante a livello di specifiche tecniche ma soprattutto con una caratteristica che in molti ricorderanno nei passati Nokia.

Parliamo delle lenti Carl Zeiss, sinonimo di qualità e soprattutto di professionalità, le quali potrebbe molto presto fare la loro ricomparsa sul mercato degli smartphone proprio con Nokia. HMD Global, infatti, ha voluto chiarire la questione sulle dicerie che negli ultimi tempi hanno caratterizzato proprio questo aspetto del futuro dell'azienda. In particolare la detentrice dei diritti commerciali di Nokia ha voluto dichiarare come al momento i prodotti presentati non utilizzano sensori Zeiss ma che in futuro gli utenti dovranno rimanere sintonizzati per nuovi annunci.

Un tweet che non conferma nulla ma che vuole lasciare aperta la possibilità che in HMD Global in futuro si possa riallacciare una collaborazione con Carl Zeiss per la realizzazione di lenti di qualità adatte a smartphone. Purtroppo nessuna indiscrezione ci viene in aiuto sulla conferma o meno di quanto dichiarato e dunque non rimane che attendere aggiornamenti futuri con la speranza che si possa magari veder realizzato un nuovo smartphone con componenti diverse da quelle che solitamente vengono utilizzate oggigiorno.

Le indiscrezioni su di un ipotetico Nokia 8 sono apparse ripetutamente in rete durante gli scorsi mesi e in molti scommettono che il prodotto top di gamma dell'azienda debba ancora arrivare e che si proporrà proprio con una novità in seno alla fotocamera. Il prodotto delle indiscrezioni potrebbe combattere con la concorrenza a suon di specifiche tecniche con un processore Qualcomm Snapdragon 835, un display Super AMOLED da 5.7 pollici in risoluzione QHD, quindi 6GB di RAM e fino a 128GB di memoria interna.

Quello però che non passerà inosservato sarà appunto la componente fotografica dello smartphone che potrebbe introdurre un nuovo sensore, appunto con lenti Carl Zeiss, da ben 24 megapixel pronto a realizzare scatti di qualità eccelsa e soprattutto con feature nuove. Un sogno? Chissà, forse sì o forse anche no visto che il remake del Nokia 3310, telefono più amato della storia, è divenuto realtà.