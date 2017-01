Nokia inarrestabile: nuovi smartphone attesi per il 26 febbraio

Lo scorso mese Nokia annunciava ufficialmente che sarebbe tornata sul mercato degli smartphone nel 2017. A far resuscitare il brand sarebbe stata HMD Global, una compagnia finlandese fondata per creare dispositivi con il brand del fu colosso del settore. Puntualmente la compagnia ha annunciato Nokia 6, arrivato la scorsa settimana e previsto - almeno per il momento - solo per il mercato cinese. Ma Nokia 6 non sarà il solo smartphone della compagnia, e questo lo sapevamo già.

Quello che non sapevamo è che un altro dispositivo Nokia sarebbe arrivato a breve, e per l'esattezza il prossimo 26 febbraio. In un post su Facebook Nokia Mobile ha scritto semplicemente che "seguiranno nuovi annunci il prossimo 26 febbraio". La data è particolarmente sospetta, dal momento che si allinea perfettamente all'inizio del Mobile World Congress 2017 di Barcellona, in cui vengono solitamente rivelati nuovi dispositivi e tecnologie mobile.

Non è comunque ancora chiaro quello che vedremo negli annunci, tuttavia Nokia 6 è uno smartphone di fascia media e ha deluso le aspettative di chi volevano che i finlandesi tornassero a ruggire sul mercato. Il prossimo dispositivo potrebbe essere più "serio", magari in grado di occupare segmenti di mercato più alti in maniera aggressiva. Lo scopo della compagnia, dichiarato dagli stessi dirigenti, è infatti quello di proporre smartphone interessanti al giusto prezzo.

Potrebbe inoltre arrivare una versione internazionale di Nokia 6. Previsto attualmente solo in Cina, Nokia 6 è sbucato in una variante inedita all'interno di alcuni documenti per la certificazione Bluetooth. Il dispositivo originale è noto con il codice TA-1000, mentre la nuova variante viene segnalata come TA-1003: è chiaro pertanto che si tratta di un dispositivo simile al primo, ma con alcune differenze, come quelle prevedibili per la commercializzazione negli USA e in Europa.

Al momento si tratta di mere speculazioni, ma ne sapremo certamente di più il prossimo 26 febbraio, data dei nuovi annunci importanti di Nokia. Potete trovare maggiori informazioni su Nokia 6 a questo indirizzo.