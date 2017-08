Nokia 9 potrebbe essere il nuovo smartphone di HMD Global con display maggiorato e non solo

Nokia, o per meglio dire HMD Global, sembra essere inarrestabile e dopo aver presentato ufficialmente il Nokia 8 con specifiche tecniche da vero top di gamma ecco che le indiscrezioni parlano di un nuovo smartphone in arrivo quanto prima con hardware ancora più performante e display maggiorato. Non è una novità che in Nokia si stia già pensando ad un nuovo device dalle specifiche importanti e capace di spodestare lo scettro appena intrapreso dal Nokia 8 per hardware ma anche per design.

In questo caso il nuovo smartphone dell'azienda cinese, Nokia 9, potrebbe far parlare di sé per le specifiche tecniche da vero top di gamma. Si parla infatti di un prodotto con display da ben 5.5 pollici se non addirittura oltre e soprattutto con cornici fortemente ridotte proprio come il mercato del momento richiede sempre di più. Sì, il nuovo Nokia 9 potrebbe effettivamente somigliare agli attuali Samsung Galaxy S8 e S8+ o ancora di più al futuro Galaxy Note 8 in arrivo il prossimo 23 agosto.

Il nuovo smartphone dell'azienda cinese si caratterizzerà anche per la presenza di un comparto multimediale di primissimo ordine proprio sulla falsa riga dell'attuale Nokia 8. In questo caso sembra infatti che l'azienda possa riproporre il device con le stesse fotocamere a lenti Zeiss da 13 megapixel ed apertura da f/2.0 presenti appunto nello smartphone già presentato qualche giorno fa.

Gli utenti però potrebbero trovare una certificazione IP68 che dunque permetterà di usare il device anche in situazioni estreme con acqua e polvere senza la preoccupazione di rovinare lo smartphone in queste situazioni. Non solo perché il Nokia 9 potrebbe possedere uno storage interno da 128GB di memoria ed uno scanner dell'iride capace dunque di aumentare la sicurezza per gli utenti. Purtroppo non è assolutamente chiaro se e quando il nuovo Nokia 9 arriverà sul mercato soprattutto visto l'imminente rilascio del nuovo Nokia 8 che in qualche modo potrebbe risentirne nelle vendite proprio dall'arrivo di questo nuovo "fratello maggiore".