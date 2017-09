Nokia 9: ecco le prime immagini del nuovo smartphone dell'azienda

Il nuovo Nokia 8, top di gamma dell'azienda, è stato presentato ufficialmente durante i giorni scorsi con l'ufficialità del suo arrivo anche in Italia. Un prodotto che di certo si pone ad un livello superiore rispetto a quanto fatto vedere da Nokia con i precedenti smartphone sia per quanto concerne il comparto hardware sia per quanto riguarda il design e i suoi materiali. Un top di gamma che possiede una doppia fotocamera al posteriore ed un comparto tecnico di prestigio con il nuovo Snapdragon 835 che di certo permetterà ottime performance. A tutto questo però sembra possibile l'affiancamento di un nuovo smartphone dalle caratteristiche sempre da top di gamma che potrebbe prendere il nome di Nokia 9.

Il nuovo device lo ritroviamo al fianco dell'ormai conosciuto Nokia 2, l'entry level dell'azienda in arrivo, con un aspetto decisamente diverso ma con dimensioni che sembrano non discostarsi poi troppo da quelle del piccolo della casa. In questo caso il nuovo ipotetico Nokia 9 dovrebbe possedere un display quanto mai borderless con cornici ridotte e con un lettore delle impronte digitali posto nella parte posteriore.

Sul nuovo Nokia 9 purtroppo le informazioni sono veramente poche. Si parla di uno smartphone con una scheda tecnica importante caratterizzata da 6 o addirittura 8 GB di RAM ed uno storage interno da 128GB. Oltre a questo è possibile che Nokia lo proponga con la certificazione IP68 che dunque lo farà resistere alla polvere e all'acqua proprio come gli ultimi smartphone della concorrenza. Tutto chiaramente da confermare e lo potrà fare solo Nokia con una probabile presentazione futura di questo nuovo Nokia 9.