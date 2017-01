Nokia 8 in arrivo con Snapdragon 835, 6GB di RAM e fotocamera da 24 Megapixel

Nokia sembra intenzionata a stupire gli utenti ma anche la concorrenza. Sì perché se il suo ritorno ha visto la presentazione del nuovo Nokia 6 dalle specifiche di un prodotto di fascia media, quello che la rinnovata azienda sembra pronta a svelare durante il prossimo MWC 2017 di Barcellona è decisamente da fuochi d'artificio. Le indiscrezioni, infatti, parlano di un nuovo prodotto questa volta top di gamma con addirittura specifiche tecniche pronte a concorrere con i futuri Samsung Galaxy S8 e Huawei P10 in arrivo.

Il futuro Nokia 8, nome in codice Nokia Supreme, secondo le indiscrezioni dovrebbe essere presentato durante uno specifico evento al prossimo MWC 2017 di Barcellona accanto alla versione internazionale del già visto Nokia 6, per ora venduto solo in Cina. Il nuovo top di gamma sembrerebbe pronto a far impallidire le più blasonate aziende vista la presenza di un display da 5.7 pollici Super AMOLED con risoluzione QHD (2560x1440 pixel).

Al suo interno troverebbe posto niente di meno che l'ultimo processore Qualcomm, ossia il nuovo Snapdragon 835, affiancato da addirittura 6GB di RAM. A livello di memoria interna il nuovo Nokia 8 potrebbe contare su più versioni con 64GB o anche 128GB accoppiate comunque a MicroSD fino a 256GB per l'espansione dello spazio di memorizzazione.

A livello multimediale l'azienda finlandese avrebbe optato per un sensore al posteriore da ben 24 megapixel dotato di stabilizzatore ottico delle immagini. Da non sottovalutare anche il comparto audio con la presenza sulla scocca del dispositivo di un doppio speaker frontale che permetterà agli utenti di ottenere un audio di notevole qualità. Dalle indiscrezioni poi sembra che il nuovo Nokia 8 possieda già Android 7.0 Nougat e che a caratterizzare particolarmente lo smartphone, oltre ad un LED di notifica, sia la presenza del logo Nokia che si illumina durante l'accensione del dispositivo.

Insomma sembra proprio che Nokia voglia riprendersi quello che ha perso in questi ultimi anni dopo la dipartita con Microsoft. Un'azienda pronta a rientrare nel difficile mondo degli smartphone dove al momento Apple, Samsung e Hauwei la fanno da padrona e dove non sarà chiaramente facile inserirsi. Certo il nome sembra essere ancora una garanzia ma è chiaro che Nokia dovrà riconquistare la fedeltà degli utenti a suon di smartphone davvero di qualità non tralasciando alcun particolare. Al momento sembra che le premesse di siano tutte.