Nokia 8: ecco in arrivo la nuova versione con 6GB di RAM a 699

Nokia 8 è in arrivo anche con una versione decisamente più potente con la presenza di ben 6GB di RAM. E' quanto ufficializzato proprio dall'azienda che ha dichiarato l'arrivo dello smartphone dal prossimo 2 ottobre ad un prezzo consigliato al pubblico di 699€. Per il resto le specifiche tecniche rimangono le medesime con un aspetto estetico premium grazie ad una cornice in alluminio ed una cover posteriore in vetro. Ma è chiaro che la potenza è il suo forte soprattutto in questa nuova versione che oltre alla RAM vedrà la presenza di una doppia fotocamera e di un processore di spessore.

Come detto le altre specifiche tecniche del nuovo Nokia 8 con 6GB di RAM rimarranno invariate e vedono la presenza di un display da 5.3 pollici IPS Quad HD con risoluzione 2560x1440 pixel e pannello Gorilla Glass 5 con rifinitura 2.5D quindi un processore Qualcomm Snapdragon 835 Octa-Core (4x2.5 GHz Qualcomm Kryo CPU + 4x1.8 GHz Kryo), come detto i 6GB di RAM ma anche uno storage interno ampliato da 128GB che potranno comunque essere espansi fino a 256GB con una semplice MicroSD. Al top anche le connettività con un modem per rete LTE Cat.9 fino a 450Mbps in download e 50 Mbps in upload, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 e GPS/AGPS+GLONASS e modulo NFC.

A livello multimediale il nuovo Nokia 8 possiede una doppia fotocamera al posteriore caratterizzata da un sensore da 13MP in RGB e con stabilizzazione ottica dell'immagine e da un secondo sensore sempre da 13MP ma questa volta Mono. Entrambi posseggono un'apertura focale da f/2.0 e chiaramente PDAF oltre ad un rilevatore di distanza IR ed un doppio flash. Anteriormente un'altra fotocamera da 13MP con apertura focale da f/2.0 e flash realizzato dal display dello smartphone. Batteria da 3090 mAh che però grazie al supporto al Qualcomm Quick Charge 3.0 permetterà una ricarica istantanea per riprendere in poco tempo ad utilizzare lo smartphone.

Come detto il nuovo Nokia 8 in versione 6GB di RAM con la nuova colorazione Blue Lucido sarà disponibile all'acquisto dal prossimo 2 ottobre ad un prezzo di 699€.