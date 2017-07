Nokia 8: ecco il ''vero'' nuovo top di gamma dell'azienda

E' sempre il noto blogger @evleaks a svelare l'aspetto o le specifiche tecniche dei nuovi smartphone in arrivo prossimamente. Ed è sempre @evleaks a svelare quale sarà effettivamente l'aspetto del nuovo top di gamma di Nokia. Sì, perché da pochi istanti sul profilo di Twitter, è apparsa l'immagine del nuovo Nokia 8 che presumibilmente risulterà essere il prossimo top di gamma dell'azienda cinese. In questo caso è possibile osservare le forme ma anche alcune caratteristiche tecniche che il nuovo Nokia possederà promettendo di essere quanto mai competitivo e interessante nei confronti degli altri produttori.

Effettivamente l'immagine che ritrae il nuovo Nokia 8 è inequivocabile visto che svela la presenza al posteriore di una fotocamera a doppio sensore. Sarà sicuramente questo il tratto distintivo del nuovo top di gamma con la possibilità da parte degli utenti di divertirsi nello scattare i loro ricordi. Esteticamente il nuovo Nokia 8 riprende i "connotati" che hanno finora contraddistinto gli smartphone della nuova azienda con un corpo che sembra realizzato in policarbonato anche se essendo un top di gamma potrebbe prevedere anche la presenza di alluminio. Oltre a questo il device, in questo caso nella colorazione blue, possiede angoli fortemente arrotondati con una back cover completamente curva che di certo permetterà una presa decisamente comoda in mano.

Per quanto riguarda invece le specifiche tecniche le informazioni sono ancora un po' incomplete ma quello che sembra praticamente certa è la presenza di un processore da vero top di gamma ossia l'ultimo Snapdragon 835 di Qualcomm che grazie alla presenza di 4 o addirittura 6GB di RAM darà grande potenza allo smartphone. Oltre a questo il display del nuovo Nokia 8 dovrebbe possedere una diagonale da 5.3 pollici a risoluzione massima ossia QuadHD che potrebbe anche risultare essere di matrice AMOLED. Infine, come detto in precedenza, presente una doppia fotocamera al posteriore da 13MP e con la caratteristica di poter contare su ottiche Carl Zeiss.

Insomma un prodotto davvero interessante che sembra proiettare Nokia verso il suo primo vero top di gamma pronto a competere anche con i più blasonati Galaxy di Samsung o iPhone di Apple. Quello che di certo in questo caso farà la differenza sarà il prezzo visto che l'azienda è praticamente nuova, anche se il nome è senza dubbio un'icona, e proprio questo potrebbe frenare gli utenti nell'acquisto.