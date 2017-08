Nokia 8 è ufficiale: ecco finalmente il vero top di gamma 'finlandese'

Il 16 agosto è stato un grande giorno per la nuova Nokia, brand posseduto da HMD Global. La compagnia ha annunciato l'atteso Nokia 8, il vero e proprio top di gamma del brand per l'attuale generazione. Lo smartphone viene promosso come un dispositivo "dalle prestazioni elevate e dal design elegante, pensato per i content creator". Fra le innovazioni principali del nuovo modello troviamo la collaborazione con Zeiss per la fotocamera principale, l'audio Nokia OZO a 360° e la scelta di implementare, come tutte le soluzioni Nokia, una versione di Android pura.

Nokia 8 è spesso solamente 4,6 mm ai bordi, con un massimo di 7,9 mm per il monoblocco di alluminio serie 6000 certificato IP54. Il design è frutto di un processo di lavorazione composto da 40 fasi, fra cui l'anodizzazione e la lucidatura. I modelli con finitura lucida, ad esempio, richiedono una lavorazione dalla durata di oltre 20 ore, necessaria anche per tenere sotto controllo le temperature del processore integrato. Lato hardware Nokia ha scelto il processore Qualcomm Snapdragon 835 per il suo top di gamma, fra i SoC migliori sul mercato.

La CPU (octa-core con quattro core Kryo da 2,45 GHz) viene supportata da 4 GB di memoria RAM LPDDR4X e 64 GB di storage interno espandibile via micro SD fino a 256 GB. Nokia 8 è uno smartphone con display LCD IPS da 5,3 pollici a risoluzione Quad HD (2560x1440 pixel) estremamente luminoso, almeno secondo i dati rilasciati ufficialmente dalla società. Viene protetto da una lastra con angoli arrotondati (2.5D) in Gorilla Glass 5, mentre per il comparto fotografico si fa affidamento ad una doppia fotocamera posteriore con sensori da 13 MP.

Il principale è un sensore RGB con stabilizzazione OIS, mentre il secondario è un sensore monocromatico: entrambi sfruttano un sistema di lenti con apertura f/2.0, autofocus a rilevamento di fase, rilevatore di distanza IR e doppio flash. Sulla parte frontale troviamo un ulteriore sensore da 13 MP, anche in questo caso con autofocus a rilevamento di fase e obiettivo f/2.0. Lo smartphone è stato annunciato con il motto "Meno Selfie, più #Bothie", per via della tecnologia nativa che permette di utilizzare le due fotocamere contemporaneamente.

Nokia 8 può riprendere e condividere entrambe le prospettive, ed è il primo device che consente all'utente di andare in onda in diretta su Facebook e YouTube in modalità Dual-Sight. Lo smartphone sfrutta l'audio a 360° Nokia OZO Audio in registrazione anche durante le riprese di video in 4K, funzionante in riproduzione anche se sul dispositivo non è previsto il supporto della tecnologia. A concludere la lista delle specifiche tecniche troviamo un connettore USB Type-C 3.1 Gen 1, il jack per le cuffie, supporto Wi-Fi AC, LTE Cat. 9, Bluetooth 5.0 e NFC.

La batteria integrata è da 3.090 mAh, con supporto alla ricarica rapida tramite la tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0 e l'adattatore da 18 W (5V/2.5A, 9V/2A e 12V/1.5A) offerto in dotazione.

Nokia 8 arriverà in Italia nei colori Blu Lucido, Rame Lucido, Blu Temperato e Silver, ma non conosciamo ancora la data di debutto nei negozi. Conosciamo, invece, il prezzo: 599 Euro per il nuovo top di gamma "finlandese".