Nokia 8 disponibile in Italia: specifiche tecniche, prezzo, video

Nokia 8 è disponibile sul mercato italiano, ed è il primo top di gamma della nuova Nokia. Il brand è stato ripreso da HMD Global e fin qui aveva rilasciato buoni terminali in diverse fasce di prezzo, ma non nella fascia alta. Nokia 8 colma questa lacuna e porta con sé tutte le caratteristiche distintive della nuova line-up Nokia: Android in versione assolutamente pura, prezzi di listino abbordabili in relazione ai contenuti tecnici, un occhio di riguardo all'esperienza d'uso vera e propria. Abbiamo provato lo smartphone e di seguito vi mostriamo la nostra anteprima.

Lo smartphone si caratterizza soprattutto per le specifiche tecniche, che consegnano un'esperienza d'uso priva di impuntamenti, fluida e da primo della classe. Ve le elenchiamo di seguito.

Nokia 8 specifiche tecniche OS Android 7.1.1 Nougat Display LCD IPS 5,3" Risoluzione 2560x1440 (554 PPI) Processore Qualcomm Snapdragon 835 RAM 4 GB Storage 64 GB espandibili Fotocamere 13 + 13 MP (ottica f/2.0 Zeiss) - 13 MP Connettività Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C Batteria 3090 mAh Dimensioni 151,5 x 73,7 x 7,9 mm Peso 160 g

Prezzo e disponibilità: Nokia 8 è già presente in commercio in Italia dal 14 settembre, ad un prezzo al pubblico consigliato di 599 euro.