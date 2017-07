Nokia 8: annunciata la data di presentazione del top di gamma

Forse non è la vecchia Nokia che abbiamo imparato ad apprezzare alcuni anni fa, quando i finlandesi ruggivano sul mercato europeo con telefoni cellulari e smartphone estremamente innovativi e capaci di forgiare le mode. Ma rivedere il logo del brand, morto per alcuni anni ma adesso resuscitato, suscita sempre una certa emozione. E l'emozione potrebbe essere ancora più forte durante la presentazione del nuovo Nokia 8, il primo vero flagship della rinata società.

Nokia 8 verrà presentato a Londra il prossimo 16 agosto, con la data di lancio che è stata ormai ufficializzata dalla stessa HMD Global ed è ufficiale. Solo alcuni giorni fa sono apparse online le immagini del nuovo modello che non lasciano troppo spazio a dubbi e perplessità. Se confermate, Nokia 8 avrà un'ottica Zeiss, proprio come ai vecchi tempi e come già anticipato dalla partnership annunciata fra la stessa HMD Global e l'arcinoto produttore di obiettivi.

Per il resto lo smartphone dovrebbe utilizzare un doppio modulo per la fotocamera posteriore (come si vede dalle foto) con sensori da 13 pollici, un display (forse AMOLED) da 5,3" a risoluzione Quad HD (2560 x 1440 pixel) e un processore Qualcomm Snapdragon 835 coadiuvato da 4 o 6 GB di RAM e 64 GB di storage, in base alla variante scelta. Il dispositivo potrebbe avere il supporto al dual-SIM e, naturalmente, il logo trasversale Nokia lungo la scocca posteriore.

Lo smartphone sarà annunciato il 16 agosto nei colori blu, silver e gold, alle ore 19.30 locali nella città di Londra. In quella data vedremo se le indiscrezioni verranno confermate e quando il dispositivo debutterà nei nostri mercati. Siamo tutti in attesa di scoprire il prezzo della nuova ammiraglia di Nokia: sulla carta vorrebbe sfidare i Big del settore, ma sappiamo tutti che l'arma vincente per i nuovi arrivi sul mercato è spesso principalmente il listino praticato.