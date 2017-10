Nokia 7 ufficiale: smartphone con display da 5.2 pollici e CPU Snapdragon 630

Nokia 7 è il nuovo smartphone medio gamma presentato da HMD Global. Un device interessante che amplia ancora di più la gamma dei telefoni Nokia e che dunque cerca di prendere più clienti possibili grazie alla forbice sempre più ampia dei prezzi degli smartphone. Ecco che il nuovo Nokia 7 si caratterizza per un display non troppo grande, parliamo di un 5.2 pollici, ma anche e soprattutto per la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 630 il quale sappiamo bene permette di ottenere ottimi risultati in termini di potenza ma anche e soprattutto in termini di efficienza energetica.

A livello estetico lo smartphone risulta particolarmente bello e molto accurato con una costruzione importante seppure da device medio gamma. Nokia, ossia HMD Global ha deciso di fare le cose in grande e ha posto per la prima volta un retro in Gorilla Glass capace di coniugarsi bene con l'alluminio serie 7000 con bordi smussati di cui è costituita la scocca. A livello dimensionale parliamo di un prodotto con display LCD IPS da 5.2 pollici in risoluzione Full HD mentre il tutto viene movimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 630 coadiuvato da 4GB o 6GB di RAM in base ai paesi e da 64GB di memoria espandibile tramite slot microSD.

A livello multimediale presente una modulo fotografico principale da 16MP con apertura focale da f/1.8 e sensore con pixel 1.12um e chiaramente il flash LED in doppio tono. Per quanto concerne invece la parte frontale presente una seconda fotocamera da 5MP con apertura focale da f/2.0 con pixel da 1.4um e angoli di visione da 84 gradi. Oltre a questo il comparto di connettività prevede la presenza di un Wi-Fi Dual Band ma anche del nuovo Bluetooth 5.0 quindi connettore USB Type-C e jack audio da 3.5mm e modulo con LTE Cat.6. Per la batteria si parla di una 3.000 mAh che grazie anche alla presenza di Android 7.1.1 Nougat dovrebbe garantire ottime performance vista l'assenza di personalizzazioni dell'interfaccia.

Il nuovo Nokia 7 sarà disponibile in colorazione Gloss Black e Matt White con una distribuzione che per il momento prenderà il via solo in Cina dal prossimo 24 ottobre prossimo con un prezzo di 2,699 yuan ossia pari a circa 320 euro per la versione da 4GB di RAM, e di 2,699 yuan pari a circa 345 euro per il modello con 6GB di RAM. Al momento non si sa nulla sulla possibilità che il Nokia 7 giunga in Italia anche se il suo arrivo sembra più che mai possibile.