Nokia 6, tutto esaurito in un minuto

Nokia è tornata con uno smartphone deludente, un medio di gamma che non introduce molto al settore. Ma dietro al brand c'è una storia che pochi europei non conoscono, una società che ha catturato l'immaginario collettivo di milioni di adolescenti più di una decade fa. Era il leader incontrastato del settore degli smartphone e lo scorso mercoledì è tornata a vendere un nuovo modello di smartphone dopo uno stand-by di qualche anno in seguito all'acquisizione di Microsoft.

Esclusiva al momento di JD.com, Nokia 6 ha un prezzo di circa 240 Euro e durante la prima vendita sono state effettuate oltre 1 milione di registrazioni. Il portale di rivendita online non ha dichiarato l'esatto numero delle unità vendute , tuttavia il sold-out è avvenuto dopo solamente un minuto dall'apertura delle vendite. Una nuova "flash sale" è attesa in breve tempo, ma anche in questo caso non conosciamo quanti telefoni saranno disponibili per gli acquirenti interessati.

Nokia 6 integra un display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD, mentre sotto la scocca troviamo una CPU octa-core da 1,4GHz e GPU Adreno 505, abbinate a 4GB di RAM e 64GB di storage nativo. Il comparto fotografico è curato da un modulo posteriore da 16 MP e un modulo anteriore da 8 MP, mentre il tutto viene alimentato da una generosa batteria da 3.000 mAh. A gestire l'hardware ci sarà l'ultima versione di Android disponibile sul mercato, la rara 7.0 Nougat.

Il successo di vendita iniziale del nuovo dispositivo potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per il futuro del brand, che è al momento offerto in licenza ad HMD Global, società nata da ex-esponenti della vecchia Nokia. Per la fine di febbraio sono inoltre attesi nuovi dispositivi molto più interessanti sulla carta: fra questi ci potrebbe essere Nokia P1, un top di gamma con Snapdragon 835, 6GB di RAM e fino a 256GB di storage integrato. Il prezzo sarà però molto più alto.