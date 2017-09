Nokia 3310: ufficiale anche la versione con il 3G

Per tutti coloro che non possono fare a meno dello smartphone ma che non vogliono spendere un patrimonio negli smartphone ultra tecnologici soprattutto per il fatto che non necessitano di applicazioni particolari o non amano comunque andare nei social ecco che la nuova versione del Nokia 3310 potrebbe fare al caso loro. Sì, perché il nuovo telefono di HMD Global, è stato ora dotato di una connessione 3G contro la vetusta rete dati 2G della versione precedente.

Il nuovo Nokia 3310 versione 2017 dunque guarda un po' di più al futuro, o magari al presente, cercando di "stuzzicare" gli utenti che da sempre hanno amato questo telefono cellulare in passato e che ora ne vogliono tornare in possesso. In questo caso è palese la volontà da parte dell'azienda di aiutare chi ha deciso di acquistare il telefono di ottenere un modello che in qualche modo sia un po' di più al passo con i tempi e questo è proprio quello che è stato dichiarato dal CEO di HMD Global durante la presentazione del nuovo Nokia 3310.

"Riportare in vita il Nokia 3310 è stato un fenomeno globale e culturale. In un mondo dominato dagli smartphone, il mix tra nostalgia e un bellissimo telefono che continua ad andare avanti ha catturato l'immaginazione della gente. I nostri utenti in tutto il mondo hanno chiesto che questo cellulare supporti il 3G. Gli utenti lo hanno chiesto, li abbiamo ascoltati e oggi diamo il benvenuto al Nokia 3310 3G". Juho Sarvikas - CEO di HMD Global -

Il nuovo Nokia 3310 3G sarà dunque disponibile prossimamente in quattro diverse colorazioni che sono poi state quelle più apprezzate dagli utenti con la prima versione e parliamo di quella gialla, rossa a cui si aggiungono anche la azzurra e blu con finitura opaca e tasti argento nel vecchio stile. In questo caso la novità come detto è la connessione 3G che comunque permetterà al telefono di ottenere ottime autonomie come ben 6.5 ore in conversazione e ben 27 ore in stand-by. Novità interessanti anche per l'interfaccia che non permetterà comunque ancora di installare applicazioni per chattare ad esempio ma gli utenti potranno ora modificare il colore e la posizione delle icone delle varie applicazioni di default.

Il nuovo Nokia 3310 3G sarà in vendita dal prossimo mese di ottobre ad un prezzo di 69 euro e dunque 10 euro in più del modello precedente proprio per la presenza di un modulo 3G per la connettività.