Nokia 3310 ritornerà sul mercato. Entro fine mese l'annuncio ufficiale

iPhone può essere lo smartphone per antonomasia ma se dovessimo citare un dispositivo che rappresenta più di tutti la categoria più ampia del telefonino generico, questo titolo spetta di diritto a Nokia 3310. E sembra che HMD, ovvero il brand che ha la licenza di vendita di dispositivi con marchio Nokia, lo sappia bene dal momento che al prossimo Mobile World Congress 2017 vorrebbe portare una versione del robusto telefonino finlandese in chiave moderna.

A riportare la notizia è Evan Blass di VentureBeat, "leaker" di professione che difficilmente sbaglia nelle previsioni. Blass ha ricevuto informazioni su tre dispositivi Nokia che faranno debutto alla kermesse catalana: due smartphone, Nokia 5 e Nokia 3, e un feature phone che potrebbe riportare in vita uno dei dispositivi elettronici di tutti i tempi più amati in assoluto.

Stando alle nuove indiscrezioni Nokia 5 dovrebbe avere un display da 5,2 pollici a risoluzione HD (720p), 2GB di RAM e una fotocamera posteriore da 12 MP, e si posizionerà in una fascia di mercato immediatamente inferiore rispetto a quella di Nokia 6, attualmente proposto a 249 €. Il nuovo modello costerà 199 €, mentre Nokia 3, di cui non conosciamo ancora le caratteristiche tecniche, costerà circa 149 €. Per ogni modello c'è una differenza di 50 € su quello immediatamente più alto in gamma.

Secondo Blass HMD porterà anche Nokia 6 al Mobile World Congress 2017, ma il leaker non fa alcun riferimento su un eventuale modello al top della gamma di cui si è tanto discusso nelle scorse settimane.

Quello che più ha stuzzicato la nostra attenzione è il possibile tributo del Nokia 3310, l'indistruttibile telefonino protagonista di innumerevoli meme online. Rilasciato nel 2000 il modello è stato venduto per circa 100 milioni di unità grazie alle doti di affidabilità, durata della batteria e resistenza alle vessazioni fisiche. Era un'epoca in cui la qualità dello smartphone non si misurava né col righello, né con i benchmark, e in cui si badava solo ed esclusivamente alla sostanza.

Proporre oggi un feature phone sullo stile di Nokia 3310 potrebbe non essere la mossa più saggia, tuttavia siamo certi che un dispositivo del genere catturerà l'attenzione di milioni di appassionati. Non sappiamo molto delle sue caratteristiche tecniche, ma solo che la società vorrà piazzarlo in Europa a 59 Euro, cifra che molti nostalgici sono probabilmente disposti a spendere per un prodotto che potrebbe divenire da collezione in tempi brevi, se ben congegnato.

L'evento di lancio dei tre dispositivi, che probabilmente arriveranno anche nei mercati europei, sarà il prossimo 26 febbraio. Noi non mancheremo all'appuntamento e vi riporteremo tutte le novità provenienti dalla nuova Nokia e dagli altri produttori del settore.