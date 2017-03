Nokia 3310 grandissimo successo nei primi paesi europei

Il piccolo Nokia 3310 non ha sofferto la presenza dei potenti smartphone di fascia alta di ultima generazione durante il Mobile World Congress 2017. Anzi, in tutta onestà dobbiamo ammettere che il "poco smart" telefono cellulare ripreso dal best-seller del 2000 ha sbaragliato la concorrenza vincendo senza troppi problemi l'interesse del pubblico. A Barcellona non si parlava d'altro che dell'operazione nostalgia di HMD, quindi sul fronte mediatico la startup finlandese ha già vinto.

Ma su quello commerciale? Può una società arrembante nel mercato degli smartphone affidarsi ad un cellulare da poche decine di euro? È naturalmente presto per fare i conti in tasca ad HMD, tuttavia a rivelare le prime informazioni in Europa è il rivenditore britannico Carphone Warehouse, che ha già aperto la fase di pre-vendita del Nokia 3310. I clienti della compagnia possono già ordinare il telefonino prima della reale disponibilità, e le richieste sono già parecchie.

"C'è stata un'ondata sorprendente di interesse per il Nokia 3310 dopo l'annuncio del lancio di questo classico rivisto e corretto", ha esordito così Andrew Wilson, dirigente di CW. "I livelli della pre-vendita presso Carphone Warehouse sono incredibilmente elevati, a riprova del fatto che non si tratta solamente di hype e che i clienti cercano davvero di possedere uno di questi modelli".

Carphone Warehouse non è di certo l'unica società ad aver notato l'interesse del pubblico nei confronti del dispositivo finlandese. Captify ha infatti dichiarato che l'interesse nel brand Nokia è aumentato considerevolmente dal lancio dello smartphone, con le ricerche legate al marchio che sono addirittura cresciute dell'800%. La società di analisi ha notato anche un aumento nelle ricerche legate agli operatori che proporranno il telefonino nella propria line-up.

Insomma, non solo hype e voglia di saperne di più: chi è interessato al Nokia 3310 intende acquistarlo e farlo proprio. Il che è in parte buffo visto che ci sono parecchi modelli sul mercato con caratteristiche simili a quelle del nuovo Nokia 3310, che vengono snobbati da anni dagli stessi acquirenti che adesso puntano con cupidigia il revival finlandese. Il brand fortissimo, in questo caso, evidentemente supera ogni considerazione sulla reale utilità del prodotto.

In molti mercati europei Nokia 3310 sarà presto disponibile ad un prezzo di 49 Euro, che lo rende ottimo come dispositivo di emergenza anche grazie alla sua lunga autonomia. In altri mercati però, come ad esempio quello USA, lo smartphone non sarà parimenti appetibile dal momento che supporta solo reti EDGE (2.5G massimo), non compatibili con gli standard attuali di alcune nazioni.