Nokia 3310 edizione 2017 ancora indistruttibile. Ecco come passa indenne i test di resistenza

Il Nokia 3310 è passato alla storia non solo come il telefono cellulare tra i più venduti negli anni passati ma anche e soprattutto per la sua incredibile resistenza agli urti e alle cadute. HMD Global ha realizzato, come sappiamo, una riedizione del fortunato device mantenendone i connotati che lo avevano fatto apprezzare in termini di estetica ma a quanto pare anche per quanto concerne la sue potenzialità sulla resistenza. In questo caso è il solito JeeryRig a testare la bontà o meno del device che sembra però possedere molte delle peculiarità del telefono del passato.

Come sempre i test di resistenza dello youtuber permettono di carpire informazioni in merito al display che viene graffiato come anche letteralmente "bruciato". Non solo perché il telefono viene sottoposto anche al classico test di caduta per riuscire a capire effettivamente quanto sia resistente. Il video dunque propone dapprima la resistenza alla scalfitura del piccolo pannello del Nokia 3310 che si "piega" alla punta 4. Non eccellente ma è anche palese che il piccolo schermo non sia certo una prerogativa in tal senso dell'azienda.

Interessante invece notare la buona resistenza e la solidità del telefono sia alle cadute che agli urti. Non solo perché i materiali seppure morbidi e dunque facilmente flessibili riescono a non raggiungere la rottura permettendo dunque allo smartphone di ottenere un alto grado di resistenza.

Sembra dunque palese che il nuovo Nokia 3310 risulti un telefono ancora resistente e praticamente in linea con quanto ottenuto con la prima generazione in questi termini. Gli smartphone di oggi sono realizzati con materiali decisamente più pregiati, con metallo o vetro che donano maggiore eleganza ma allo stesso tempo spesso anche più fragilità. In tal senso il Nokia 3310 in edizione 2107 mantiene i connotati del suo predecessore e in qualche modo sembra far capire che anche utilizzare materiali non proprio nobili possa comunque dare vantaggi in termini di resistenza.