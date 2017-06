Nokia 3310: è tornato un mito o se ne può fare tranquillamente a meno?

Il mondo del gaming su Linux non ha avuto quell'esplosione che i più appassionati si aspettavano e desideravano, ma sta comunque diventando un aspetto non trascurabile del sistema operativo del Pinguino, nelle sue varie declinazioni. Anche un titolo a "tripla A" comeè diventato giocabile su questo sistema e ne sono stati resi noti i requisiti.

L'arrivo su Linux è merito di Feral Interactive, azienda che si occupa specificamente di effettuare il porting di giochi da Windows ad altre piattaforme - non solo Linux, ma anche macOS, iOS e Android. Feral è già autrice dei porting di giochi di successo quali Shogun 2: Total War, GRID: Autosport e lo stesso Warhammer 40000: Dawn of War II. Dawn of War III non offre un porting nativo, ma l'eseguibile Windows viene incapsulato assieme ad uno strato di compatibilità. Da questo derivano prestazioni leggermente inferiori rispetto alla controparte Windows.

Feral avverte che è necessario utilizzare almeno un Intel Core i3-4130 accompagnato da 8 GB di RAM e da una NVIDIA GeForce GTX 650 Ti con 1 GB di VRAM su Ubuntu 16.04, ma le specifiche consigliate consistono in un Intel Core i7-4770 con 8 GB di RAM e una NVIDIA GeForce GTX 980 Ti con 4 GB di VRAM su Ubuntu 16.10. Interessante è notare che il porting è già disponibile sia in versione OpenGL che in versione Vulkan. Per eseguire la versione Vulkan è necessario utilizzare i driver NVIDIA 381.22, Mesa 17.1 per AMD e Mesa 17.2 per Intel, con le ultime due che non sono supportate sotto OpenGL. Il supporto alle schede Radeon con RadeonSI sotto OpenGL è previsto per i prossimi giorni.

Al momento in cui questo pezzo viene redatto le recensioni su Steam sono segnalate come "nella media", con appena il 54% degli utenti che ha dato un voto positivo al gioco. Warhammer 40000: Dawn of War III è disponibile a 59.99€.