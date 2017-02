Nokia 3310 con Snake, ma senza WhatsApp. Lo abbiamo provato per voi!

Fra i dispositivi più interessanti di tutto il Mobile World Congress 2017 troviamo un feature phone, protagonista di un'evidente operazione nostalgia da parte di Nokia, o per meglio dire HMD Global. Stiamo parlando naturalmente di Nokia 3310, che riprende il design del modello storico dei finlandesi riscrivendolo in chiave moderna con un coloratissimo chassis più sottile. Non manca naturalmente neanche Snake, rivisto anch'esso in chiave moderna, per un'operazione commerciale coraggiosa ma di sicuro impatto mediatico. Lo abbiamo provato per voi al Mobile World Congress, e trovate tutte le nostre prime impressioni d'uso nella video-anteprima di seguito.

