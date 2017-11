Nokia 3310 3G in regalo con l'acquisto di Nokia 8. Ecco tutti i dettagli

Il Natale si avvicina e anche Nokia ha deciso di proporre alcune offerte interessanti sui propri nuovi smartphone. In questo caso ecco che fino al prossimo 24 dicembre per tutti coloro che acquisteranno un nuovo Nokia 8 potranno ottenere in regalo grazie alla promozione Justice League il leggendario Nokia 3310 nella sua versione 3G.

Come è possibile partecipare alla promozione? Niente di più semplice visto che chiunque acquisti dal 20 novembre al 24 dicembre un Nokia 8 No brand potrà registrarlo direttamente sul sito ufficiale della promozione a questa pagina entro e non oltre il 10 gennaio 2018. Registrato con tanto di IMEI, prova di acquisto e i propri dati, Nokia provvederà a verificare il tutto e invierà in regalo in modo completamente gratuito il piccolo Nokia 3310 in versione 3G (qui il regolamento del concorso).

Ricordiamo come Nokia 8 possegga specifiche interessanti quali un display IPS da 5.3 pollici alla risoluzione UHD ossia di 2560x1440 pixel, quindi un processore Snapdragon 835 affiancato da 4GB di RAM e da uno storage interno pari a 64GB espandibili. A tutto questo si aggiunge anche una doppia fotocamera al posteriore con sensori da 13MP+13Mp con ottica Zeiss e apertura focale da f/2.0 ed una fotocamera frontale da 13MP. Batteria da 3.090 mAh e Android 7.1.1 Nougat che verrà aggiornato ad Android 8.0 Oreo.

Il piccolo Nokia 3310 in versione 3G invece rievoca i tempi passati. In questo caso il telefono possiede le caratteristiche estetiche che lo avevano caratterizzato in passato con una costruzione in plastica dai colori classici come il blue, un display da 2.4 pollici a risoluzione QVGA quindi connettività di base con l'aggiunta del 3G ma sistema operativo Nokia Series 30+ che dunque permetterà di usare il telefono giusto per le chiamate e per i messaggi.