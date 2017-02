Nokia 3, Nokia 5 e Nokia 6: ecco la nuova era degli smartphone targati HMD Global

Nokia ha presentato la sua nuova era degli smartphone. Al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, la nuova Nokia di HMD Global, ha presentato al mondo intero tre nuovi smartphone, e un nuovo Nokia 3310 ammodernato. Gli smartphone s. Sono invece Nokia 3, 5 e 6, tutti caratterizzati da una personalizzazione di Android Nougat con prezzi a partire da 139 Euro sino ad arrivare 299 Euro per il più alto in gamma. Li abbiamo provati per voi al Mobile World Congress 2017, e nei video di seguito vi riportiamo tutte le nostre prime impressioni d'uso degli smartphone.

[HWUVIDEO="2277"]Nokia 3 con Android Nougat a 139 euro - MWC 2017[/HWUVIDEO]

[HWUVIDEO="2276"]Nokia 5 con Android Nougat, anteprima dal MWC 2017[/HWUVIDEO]

[HWUVIDEO="2275"]Nokia 6 con Android, anteprima dal MWC 2017[/HWUVIDEO]