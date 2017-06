Nokia 3: ecco dal vivo il primo smartphone della nuova generazione Nokia by HMD

Un riuscitissimo colpo di marketing. Questa è la definizione più azzeccata del nuovo Nokia 3310, che vi abbiamo raccontato qualche tempo fa in dettaglio nel nostro video. Operazione riuscita perché ha messo di nuovo il nome Nokia sulla bocca di tutti allo scorso Mobile World Congress di Barcellona, fatto che non sarebbe accaduto se la presentazione si fosse limitata ai soli modelli Android che vanno invece a formare la vera ossatura dell'offerta del rinnovato marchio finlandese.

Smartphone che, al di là del traino mediatico prodotto da 3310, si sono presentati subito con le carte in regola per avere il DNA Nokia. Ora il primo dei tre arriva anche in Italia: Nokia 3. Per il nuovo posizionamento del marchio HMD Global, l'azienda finlandese che ha rilevato i diritti del marchio Nokia per i prodotti telefonici e i tablet, ricomincia circa da dove aveva lasciato Microsoft con i suoi smartphone più venduti, andando a presidiare la fascia accessibile del mercato.

Nokia 3 è uno smartphone basato su sistema operativo Android Nougat 7.0, caratterizzato da display IPS da 5" con risoluzione 1280x720 pixel e vetro Corning Gorilla Glass. Per il corpo dello smartphone HMD ha scelto una cornice in alluminio spazzolato e un retro non rimovibile in policarbonato, anche qui facendo una citazione dei Lumia. Le fotocamere anteriore e posteriore sono entrambe da 8 megapixel con ottica f/2 e autofocus.

La batteria ha una capienza da 2630mAh, mentre per quanto riguarda il cuore del telefono troviamo un processore Mediatek MTK 6737 (Quad-core 1,3Ghz) supportato da 2GB di RAM. La memoria interna ammonta a 16GB e troviamo uno slot microSD per espandere la memoria di storage. Il telefono è un dual SIM, che doppio slot separato da quello delle schede di memoria.

Il telefono ha un prezzo di listino di €159,99 che lo posiziona in una fascia in cui la concorrenza è molto agguerrita, soprattutto se consideriamo l'orda di marchi cinesi (minori e maggiori) che la popola: con Android stock e le finiture di qualità Nokia 3 può tranquillamente dire la sua in questo segmento, dove non sempre dati di targa maggiorati (come i 3GB di RAM che sfoggiano alcuni concorrenti) sono accompagnati da un'esperienza d'uso positiva.

[HWUVIDEO="2363"]Nokia 3: ecco dal vivo il primo smartphone della nuova generazione Nokia[/HWUVIDEO]