Nokia 3, annunciati prezzo e disponibilità in Italia

HMD Global ha annunciato il prezzo e la disponibilità in Italia per Nokia 3, lo smartphone entry-level della nuova famiglia di prodotti con Android puro (senza bloatware) e con l'iconico brand finlandese alle spalle. Nokia 3 arriverà in Italia il prossimo 28 giugno, e sarà acquistabile al prezzo consigliato di di 159,99 Euro. Insieme allo smartphone arriverà una gamma di accessori dedicati, come il Nokia Stereo Headset WH-201 in-ear, ed altri modelli di cuffie, speaker portatili, caricabatterie da auto. Non mancheranno le custodie apposite e i protettori per il display.

Nokia 3 si caratterizza per un design ricercato in relazione alla fascia di mercato che occupa con cornice laterale in alluminio e retro in policarbonato. Sarà proposto anche in Italia in quattro colori diversi, chiamati scenograficamente Silver White, Matte Black, Tempered Blue e Copper White. Il display - polarizzato per la riduzione dei riflessi - è un IPS HD con vetro protettivo Gorilla Glass dalla diagonale 5 pollici con una luminosità massima dichiarata dalla compagnia di 450 nit. Sotto la scocca troveremo un processore MediaTek MTK 6737, 2 GB di RAM, 16 GB di storage.

Lo smartphone sarà disponibile sia nella variante mono-SIM che dual-SIM, e supporterà anche la B20 per la connettività 4G LTE (è compatibile con le tecnologie Cat. 4, fino a 150 Mbps in download) utilizzata da alcuni operatori italiani. Le fotocamere saranno entrambe da 8 megapixel, sia quella al posteriore che viene abbinata ad un obiettivo f/2 standard e un flash fisico, sia quella frontale che viene abbinata ad un obiettivo con campo di visione di 84° e "display flash". Non manca la possibilità di connessione con Wi-Fi 802.11n e Bluetooth 4.2.

Peculiarità del dispositivo, soprattutto considerando la fascia di prezzo, è la presenza di un sistema operativo offerto in versione stock, con Nokia che vuole offrire un'esperienza d'uso il più possibile priva di personalizzazioni e ritardi. La compagnia promette update di sicurezza mensili e un software "libero dal superfluo" dando piena libertà di scelta all'utente su cosa installare e su come personalizzarlo. Nativamente sul dispositivo troveremo solo quanto previsto da Google, come la funzionalità Doze per il risparmio energetico e Google Now in Italia.

Ad un prezzo di 159,99 Euro HMD Global vuole proporre il suo Nokia 3 in maniera piuttosto aggressiva sul mercato italiano. L'attesa per il suo debutto è ancora di pochi giorni, e sarà da vedere come l'utenza dello Stivale accoglierà il nuovo arrivato soprattutto in considerazione dell'iconico brand che porta alle sue spalle.