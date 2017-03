Nokia 3, 5, 6 e 3310 in arrivo a maggio nel Regno Unito tramite Clove UK. E in Italia?

I nuovi Nokia 3, 5, 6 e 3310 arriveranno dal prossimo mese di Maggio nel Regno Unito. La notizia giunge direttamente dal sito di vendite online Clove UK che ha già pubblicato le pagine di vendita di tutti i modelli presentati da Nokia durante lo scorso MWC 2017 di Barcellona. I nuovi smartphone della casa saranno in vendita a partire dal mese di maggio con prezzi ancora non delineati ma che di certo non potranno che essere interessanti vista la filosofia della "nuova" Nokia.

L'entusiasmo per il ritorno di Nokia nel mondo degli smartphone è senza dubbio alle stelle. Molti sono gli utenti che hanno accolto con grande calore i nuovi dispositivi presentati a Barcellona soprattutto per il loro aspetto estetico ma anche per la presenza di schede tecniche decisamente interessanti rispetto anche alla concorrenza. La presenza oltretutto di ben 3 diverse configurazioni permetterà di posizionarsi sul mercato in maniera quanto mai capillare cercando di proporsi soprattutto per un rapporto qualità/prezzo elevato.

Entrando nel dettaglio delle schede presenti sul sito di Clove UK si può osservare come i nuovi Nokia 3 e 5 potranno essere acquistati per un arrivo già dai primi giorni di maggio mentre per il più performante e più grande Nokia 6 l'attesa dovrà prolungarsi fino al mese successivo ossia quello di giugno. Segnale decisamente positivo questo che potrebbe portare ad una vendita estesa dei nuovi smartphone anche nel nostro paese dove gli smartphone sono piaciuti fortemente.

[HWUVIDEO="2278"]Nokia 3310, operazione nostalgia, anteprima MWC 2017[/HWUVIDEO]

Da non dimenticare anche la presenza del nuovo Nokia 3310, il remake del famoso telefono indistruttibile che ha fatto la storia della telefonia e di Nokia. Ebbene, il nuovo piccolo telefono dell'azienda, è presente nelle pagine del sito di vendite online e può essere preordinato con un arrivo anche per questo per il mese di maggio. Ricordiamo come il nuovo Nokia 3310 dovrebbe avere un prezzo di 59€ e che potrà riportarvi indietro nel tempo sia in termini di funzionalità che per quanto concerne i ricordi.