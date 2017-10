Nokia 2 ufficiale, con batteria da ben 4.100 mAh a meno di 100 euro

Ci sono diversi tipi di utenti: quelli che non vogliono compromessi e hanno bisogno della migliore esperienza d'uso possibile, e quelli che s'accontentano puntando a spendere il giusto in relazione a quanto proposto dal terminale di riferimento. Se appartenete a quest'ultima categoria dovete tenere sott'occhio il nuovo Nokia 2, smartphone entry-level appena annunciato da HMD Global che intende proporre a meno di 99 euro una batteria da ben 4.100 mAh.

Nokia 2 adotta, in abbinamento alla batteria dalla notevole capacità, una piattaforma hardware di fascia bassa: sotto la scocca troviamo un Qualcomm Snapdragon 212 con quattro core ARM Cortex-A7 da 1,2 GHz e compatibile con le reti 4G LTE. Si tratta di un processore modesto in termini di prestazioni, ma decisamente efficiente. In abbinamento alla grossa batteria di Nokia 2 e ad Android 7.0 Nougat stock potrebbe consegnare non ore, ma giorni di autonomia.

Lo smartphone utilizza un display protetto da Gorilla Glass con 5 pollici di diagonale e risoluzione HD (1280x720). Il fattore di forma è tradizionale e quindi senza cornici ultra-ridotte come vuole la moda del momento. È modesto anche il comparto memorie: la RAM installata è di 1 GB (avremmo certamente preferito almeno 2 GB), mentre lo storage è di 8 GB ma fortunatamente espandibile attraverso lo slot micro SD presente lungo la scocca.

Sul fronte fotografico troviamo invece una fotocamera singola da 8 MP al posteriore e una fotocamera frontale da 5 MP, mentre lato software Nokia segnala la presenza nativa di Google Assistant. Secondo quanto proclamato dalla compagnia Nokia 2 è il primo dispositivo entry-level con l'assistente di Google integrato al primo avvio, e insieme ad esso propone spazio illimitato gratuito su Google Photo per l'immagazzinamento di foto e video in cloud.

Lo smartphone è indirizzato nello specifico al mercato indiano, ma non è detto che non arriverà altrove. Anzi, Nokia 2 è previsto in tutto il mondo a partire dal mese di novembre ad un prezzo di 99 euro e probabilmente anche meno nelle settimane successive.