Niente patch per KRACK su Android fino a dicembre

La chiusura della vulnerabilità KRACK su Android da parte di Google non arriverà che a dicembre. L'azienda ha infatti mancato la finestra per inserire la patch nell'aggiornamento di sicurezza di novembre e non sembra intenzionata a fare un'eccezione.

La finestra si è infatti chiusa il 5 novembre, mentre Google ha rilasciato la patch il 6 novembre. Questo significa che la prossima finestra utile sarà quella di dicembre, a quasi un mese da ora e a circa due mesi dalla divulgazione delle informazioni sulla vulnerabilità.

Curiosamente, quindi, i dispositivi di Google (i Pixel e i Nexus) si trovano a essere svantaggiati rispetto alla concorrenza, che in alcuni casi ha già provveduto a chiudere la falla. Nello specifico, Essential, OnePlus e NVIDIA hanno già rilasciato un aggiornamento apposito, mentre Samsung dovrebbe farlo a breve.

Anche le ROM cucinate, come Lineage OS, OmniROM e Paranoid Android, hanno rilasciato aggiornamenti in proposito mettendo al sicuro i propri utenti.

Come ricorda Ars Technica, però, il problema non è di gravità estrema: nonostante si tratti di una falla importante, la maggioranza delle comunicazioni tra il dispositivo Android e la Rete avviene tramite connessioni cifrate. Ciò avviene per via della natura mobile dei dispositivi Android, pensati per essere utilizzati in situazioni diverse nelle quali la sicurezza non è sempre garantita.