Niente Galaxy S8 negli inviti di Samsung per il Mobile World Congress 2017

Samsung già lo aveva detto e questa è la conferma definitiva. Samsung Galaxy S8 non sarà la star del Mobile World Congress 2017, evento che ha accolto da alcuni anni a questa parte tutte le presentazioni degli ultimi top di gamma dei coreani. Questo non significa ovviamente che Samsung non sarà presente alla kermesse catalana, con il ritardo della punta di diamante della famiglia che lascerà spazio ad un'altra famiglia di prodotti importante per la società: Galaxy Tab S.

Negli inviti di Samsung è chiaro il riferimento stilizzato ad un tablet, ma mancano le tipiche frasi ad effetto che accompagnano le presentazioni della famiglia Galaxy S. È molto probabile che quello raffigurato sia il nuovo Galaxy Tab S3 per via di numerosi motivi: del nuovo tablet di fascia alta sono trapelate parecchie informazioni, fra cui recentemente anche l'approvazione presso la FCC, quindi è sicuramente possibile la commercializzazione del modello in tempi brevi.

Sono invece discordanti le informazioni trapelate per quanto riguarda le caratteristiche tecniche di Galaxy Tab S3: alcune voci parlavano del "vecchio" Qualcomm Snapdragon 820 alla base del nuovo tablet, mentre altre indiscrezioni volevano il SoC Exynos 7420 proprietario di Samsung. È comunque possibile che il dispositivo venga commercializzato con piattaforme hardware diverse in diversi mercati del mondo, dando quindi credito ad entrambe le linee di pensiero.

Il tablet dovrebbe avere un display AMOLED da 9,7 pollici, caratteristica distintiva della famiglia all'interno della categoria, 4GB di memoria RAM e un sensore di impronte (raffigurato nella foto) per aumentare la sicurezza del dispositivo. Android 7.0 Nougat ci sembra ormai scontato per i nuovi dispositivi che verranno presentati nei prossimi mesi, e ci sarà anche il connettore USB Type-C.

Il tablet dovrebbe arrivare quindi il prossimo 26 febbraio al Mobile World Congress 2017, e noi non mancheremo naturalmente all'appuntamento riportandovi tutte le novità di casa Samsung e degli altri produttori che parteciperanno all'importante evento europeo.