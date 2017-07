Niente aptX per Nexus 5X e Nexus 6P con Android O, la conferma di Google

Tra le nuove funzionalità che Android O porterà con sé è possibile trovare anche la compatibilità nativa del nuovo sistema operativo con i codec aptX e aptX HD. Tale supporto, però, sembra destinato a non essere esteso a Nexus 5X e Nexus 6P, secondo quanto affermato da Google all'interno del Google Issue Tracker.

I due codec in questione sono di proprietà di Qualcomm, che sembra aver raggiunto un accordo di licenza con Google per l'inclusione degli stessi all'interno del sistema operativo. Seppur non siano ancora chiari i termini entro cui sarà possibile sfruttare i codec - saranno disponibili per tutti i dispositivi soltanto per quelli con processore Qualcomm? E tra questi, solo per quelli abilitati o per tutti? -, un primo elemento emerge proprio dalla posizione di Google riguardo il loro uso sui suoi smartphone.

Il Nexus 5X e il Nexus 6P non risultano attualmente compatibili con i codec aptX, nonostante il supporto hardware sia presente. Sembra dunque che sia necessario soltanto il supporto software perché i codec vengano abilitati, ma Google afferma che ciò non è possibile.

Una delle possibili risposte al perché di questo fatto è da ricercare proprio nelle licenze sui codec: Google potrebbe aver pagato per l'inclusione del supporto nativo nel sistema operativo, lasciando però anche l'onere al singolo produttore di pagare le licenze per ogni dispositivo venduto. Questo farebbe sì che, per abilitare il supporto, Google dovrebbe pagare a Qualcomm delle licenze per dispositivi che non portano più alcun profitto. Mancano conferme ufficiali da entrambe le aziende, ma resta ufficialmente confermato che Google non ha intenzione di mettere una pezza a questa situazione.