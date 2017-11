NichePhone-S: ecco il telefono che sta nel portafogli

Nell'era degli smartphone sempre più tecnologici ma anche e soprattutto sempre più potenti capaci di divenire dei veri e propri notebook uniti ad un monitor esterno ecco che i produttori cercano di tornare un po' al passato a quei telefoni estremamente piccoli e fortemente portabili capaci di realizzare poche attività ma bene con un'autonomia importante. Ecco che il nuovo NichePhone-S della FutureModel proveniente dal Giappone cerca di trovare una via di mezzo in tal senso e si propone al proprio pubblico con dimensioni decisamente esigue visto che parliamo di grandezze pari ad una carta di credito.

In tal senso il nuovo piccolo telefono cellulare giapponese possiede delle dimensioni capaci di porlo all'interno addirittura di un portafogli visto che parliamo di uno spessore pari a soli 6.5 millimetri e questo non ha permesso di posizionare la classica porta USB per la ricarica che dunque dovrà avvenire tramite un accessorio posto in confezione di vendita sul quale viene appoggiato il device. Incredibile anche il peso che il telefono possiede visto che parliamo di soli 38 grammi che lo rendono senza dubbio un telefono dal facile trasporto ancora più degli altri device presenti in commercio oggi.

Quali particolarità possiede? Essenzialmente il telefono è stato progettato per chiamare o per inviare e ricevere SMS. Possiede un piccolo schermo nella parte superiore il quale permette in modo del tutto semplificato di fare le primarie operazioni e di visualizzare chiaramente i messaggi. Presente una tastiera classica con tasti fisici e presente anche Android 4.2 Jelly Bean il quale è stato prontamente personalizzato ad hoc per il telefono.

La scheda tecnica vede poi la presenza di connessione 3G e del Bluetooth il quale permetterà di ascoltare musica tramite cuffie senza cavo. Il processore che muove il piccolo NichePhone-S è un MediaTek MT6572 mentre per quanto concerne la batteria è presente una 550 mAh. Il prezzo? In Giappone il nuovo "mini" telefono viene venduto ad un prezzo di 10.000 Yen che al cambio attuale si attestano a circa 76€ anche se in Italia chiaramente non lo vedremo mai.